«Салават Юлаев» — «Трактор». Назад в четвертьфинал Кубка Гагарина

Челябинцы выбили уфимский клуб в минувшем плей-офф Кубка Гагарина, но реванша в Уфе не будет.

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.34. Успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 9 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Трактор» Челябинск (09.09.2022)

15-й сезон Континентальной хоккейной лиги продолжает набирать обороты. На 9 сентября запланировано шесть матчей. В одном из них на льду «Уфа-Арены» померятся силами местный «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Уход легионеров сказался на многих командах КХЛ, но «Салавату» досталось больше прочих. Уфимский клуб покинули основообразующие игроки – Юха Метсола, Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд. Также сменил прописку Томи Лямся, ныне возглавляющий молодёжную сборную Финляндии.

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42-летнему наставнику стоит отдать должное. В отличие от других иностранцев, он остался в России до конца минувшего розыгрыша плей-офф КХЛ. Несмотря на кадровые потери, Лямся вывел клуб в четвертьфинал Кубка Гагарина. Дальше не пустил как раз таки «Трактор». Уфимцы уступили челябинцам в серии со счётом 2-4.



Новым главным тренером «Салавата» стал Виктор Козлов. В межсезонье специалист лишился подспорья ещё двух хоккеистов – Александра Шарыченкова и Петра Хохрякова. Взамен получил Илью Ежова и Евгения Тимкина. Кроме того, команда из Уфы подписала Андреея Кареева, экс-энхаэловца Джоша Хо-Сэнга, Александра Хмелевски и Райана Мёрфи.

Обновлённый уфимский коллектив весьма противоречиво провёл предсезонку. За восемь товарищеских матчей он одержал только три победы – над московским «Динамо» (2:1), «Локомотивом» (тоже 2:1) и «Северсталью» (5:2). В остальных встречах «юлаевцы» потерпели поражения, в том числе от «Ак Барса» (3:5).

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Текущий розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ подопечные Козлова начали не лучше. Сначала они уступили СКА (2:3 ОТ), затем проиграли «Витязю» (2:3) и не без удачи обыграли минское «Динамо» (4:2). Третий период встречи с белорусами уфимцы начали, уступая в счёте – 1:2. Спасло их от очередной неудачи пятиминутное удаление, которое схлопотал нападающий минчан Ник Меркли.

«Трактор» тоже лишился ряда талантливых легионеров. Покинули челябинскую команду лучший защитник-бомбардир в истории клуба Ник Бэйлен, а также Лоуренс Пилут, Томаш Гика, Лукаш Седлак и Роман Вилл. Потери достаточно серьёзные, однако некоторым иностранцам почти сразу были найдены достойные замены.



Речь идёт о подписанных «Трактором» в межсезонье нападающих – Антоне Бурдасове и ранее упомянутом Петре Хохрякове. Хоккеисты достаточно быстро адаптировались и помогли Анвару Гатиятулину выиграть два предсезонных турнира – Мемориал имени Ивана Ромазана и Кубок губернатора Челябинской области.



Также Бурдасов и Хохряков сыграли не последнюю роль в недавней победе над здорово начавшим текущий сезон «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в регулярке. Первый отметился дублем и ассистом, а второй записал на свой счёт победную шайбу. У «СЮ» дела с новобранцами обстоят не столь радужно – Джош Хо-Сэнг уже успел получить травму и выбыл на длительный срок.

Рекомендуем проверить победу гостей в матче за коэффициент 2.10. Безусловно, Анвару Гатиятулину предстоит решить ряд задач, связанных с уходом иностранцев. Всё же до победы над «Автомобилистом» его подопечные потерпели два поражения в регулярке от «Северстали» (2:4) и «Локомотива» (0:4). Однако у уфимцев дела обстоят ещё хуже. Сейчас они выглядят очень уязвимыми.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 сентября 2022 года

С тех пор как «Салават Юлаев» уступил «Трактору» в четвертьфинале минувшего розыгрыша плей-офф КХЛ, многое изменилось, но не в пользу уфимцев. Они лишились Томи Лямся, хуже провели предсезонку и лишь благодаря удаче одержали победу над минским «Динамо». У челябинцев тоже хватает проблем, но некоторые из них способны устранить Бурдасов и Хохряков. «Автомобилист» не даст соврать. Думаем, гости одержат победу в матче.



Ставка: победа «Трактора» в матче за коэффициент 2.10.

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