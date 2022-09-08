СКА — «Динамо». Роман Ротенберг прервёт радость Кудашова

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу питерцев в основное время можно с коэффициентом 1.76, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Лучшие прогнозы на матчи дня — в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Динамо» 9 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.26. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (09.09.2022)

На 9 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию петербургского СКА и московского «Динамо». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

СКА уже провёл три официальные встречи на своём льду. На старте не без труда удалось обыграть «Салават Юлаев» (3:2 ОТ). Затем Роман Ротенберг огорчил Андрея Скабелку с казахстанскими легионерами из «Барыса» (3:1). Накануне же петербуржцы взяли верх над «Авангардом» (4:1). Результативность радует, а успешный старт только мотивирует на покорение дальнейших высот.

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Боевых и опытных игроков хватает. В последней встрече был заметен Марат Хайруллин, оформивший хет-трик. Он делит первое место с Александром Волковым в гонке бомбардиров, у обоих по три шайбы за три игры. Неплохие показатели на данный момент. Да и победная серия не может не радовать.



«Динамо» после трёх матчей также идёт без поражений. На старте сезона сухая победа над «Ак Барсом» (2:0), а затем удалось крупно переиграть «Нефтехимик» (6:1). Накануне же Алексей Кудашов поехал к «Сочи» (4:2). Выездная встреча оказалась на удивление удачной. Хозяевам арены действительно не повезло.

Даже без легионеров и звёзд у Кудашова получилось выстроить игру команды и наладить результативность. Совсем иной хоккей, нежели в предсезонке. Это радует. Недавно перешедший Якоб Лилья уже забросил три шайбы за три встречи – отличный показатель. Да и особых проблем в обороне не наблюдается.

Соперники друг друга стоят. Правда, «Динамо» лидирует в Западной конференции, а СКА пока четвёртый, но оба с шестью очками. Стоит отметить, что сразу четыре команды имеют одинаковое количество баллов. Конкуренция отменная. Да и статистика очных встреч оппонентов это лишь подтверждает.

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За всю историю насчитывается 82 баталии. Достаточно много, однако у СКА всего 43 победы, а у «Динамо» — 39. Явного превосходства нет ни у одной из команд, поэтому выделить фаворита очень сложно. Питерцы не тратят время на перелёты и играют четвёртый матч кряду дома. Для москвичей это уже второй выезд подряд.

У хозяев отличная поддержка с трибун. Поэтому уверенности в них чуть больше. Однако и старт Алексея Кудашова впечатлил. У его команды лучший показатель по заброшенным и пропущенным шайбам (12:3). У СКА чуть хуже – 10:4. При этом за последние 10 очных встреч лишь в четырёх матчах коллективы забрасывали менее четырёх снарядов.



Последние игры только доказывают хорошую результативность и возможность ставки на тотал больше. Плюс у Романа Ротенберга отменные учителя, а у Алексея Кудашова опыт. Столкнутся два достойных соперника. На наш взгляд, мы бы всё же отдали предпочтение хозяевам. Ставка 1Х + ТБ 4.5 шайбы за 2.10 в таком противостоянии смотрится весьма неплохо.



У хозяев дома отменная результативность, и пока они идут без поражений. Роман Ротенберг не планирует проигрывать. В составе нет серьёзных проблем, и даже защита радует, хотя и вратарская линия на бумаге была скуднее, нежели остальной состав. Однако Дмитрий Николаев и Александр Самонов доказали обратное.

СКА — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 сентября 2022 года

СКА весьма неплохо начал сезон, как и «Динамо». У СКА более звёздный и мастеровитый состав. Москвичи радуют своей игрой, однако для них это второй выезд подряд. Сил потратят много, плюс по составу клуб явно уступает оппоненту. У СКА же поддержка трибун, и дома Ротенберг ещё никому не позволил выиграть в основное время. Поэтому проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: СКА не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

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