«Ростов» — «Спартак». Трёх попыток пробить пенальти мало. Нужно ещё!

11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» Москва. Начало — в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех ростовчан оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.58.

Прогнозы на матчи дня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 11 сентября 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (11.09.2022)

11 сентября в 19:45 мск на стадионе «Ростов Арена» начнётся матч между «Ростовом» и «Спартаком» Москва в 9-м туре РПЛ. Команды являются соседями по положению в турнирной таблице – у обеих по 16 очков. Несмотря на это, статистика выступлений лучше у хозяев поля – они идут без поражений. Московский клуб проиграл в двух встречах из восьми сыгранных.

Подопечные Валерия Карпина уверенно набирают очки и по-прежнему никому не уступили в сезоне-2022/2023. Жёлто-синие четыре раза побеждали и столько же игр заканчивали ничейным результатом. В межсезонье ставка была сделана на Комличенко, и на данном этапе выбор оправдан. Николай уже забил пять мячей и идёт четвёртым в гонке бомбардиров.

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Как показывает практика, «Ростов» всё чаще играет от обороны. Если на ранней стадии РПЛ-2022/2023 можно было встретить крупный счёт, то теперь всё реже футболисты радуют результативностью. Учитывая Кубок России, в трёх встречах с участием ростовчан не забивалось более двух мячей. Коллектив закончил противостояние с ЦСКА вничью (0:0), затем переиграл московское «Динамо» со счётом 2:0 и в недавнем матче взял верх над «Торпедо» (1:0).

К слову, прошлый тур мог вовсе завершиться очередными 0:0, если бы не назначенный судьёй пенальти в концовке встречи. Явные проблемы с реализацией решил арбитр. Подопечные Карпина со старта сезона зарекомендовали себя как плохие пенальтисты и в очередной раз это доказали. Удар Егора Голенкова вратарь автозаводцев потащил, но VAR решил, что он вышел за линию. Следующим бил Комличенко, но Бабурин снова отразил удар. Правда, вновь нарушил правила.

Максим Осипенко стал третьим, кто должен был проверить себя, и тут уже голкипер «Торпедо» не справился, а гол был засчитан. 10 жёлтых карточек было показано московскому клубу, а ростовчане остались довольны победой, даже такой. Сергей Карасёв из 10 последних матчей РПЛ, в которых работал, в четырёх ставил пенальти. Возможно, у Карпина и его подопечных будет очередной шанс закрепить удары с 11-метровой отметки.

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К слову, арбитр не делал этого в двух прошлых встречах РПЛ, а перерывов длиннее у него давно не было. «Спартак» Москва преобразился под руководством Абаскаля, но этого недостаточно. В команде нужно усилить игру, чтобы выйти на уровень «Зенита», которому клуб недавно уступил. Красно-белые повели в счёте на 21-й минуте благодаря голу от Соболева, но всё закончилось очередной трагедией. Дальше два мяча забили сине-бело-голубые.

В итоге Абаскаль второй раз за время работы со «Спартаком» не смог переиграть «Зенит», но был не так плох. Возможно, он движется в верном направлении? Слишком рано стали хвалить испанского специалиста, но на данный момент все победы клуба были одержаны над слабыми и уступающими коллективами. Среди них «Оренбург» (4:1), «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и «Факел» (4:1).

В матчах с «Динамо» Москва и «Зенитом» красно-белые потерпели поражение. Брать в расчёт успех в игре с «Краснодаром» не следует, неудачный был у «быков» старт сезона-2022/2023. Спасти коллектив может Промес, возглавляющий гонку бомбардиров после восьми туров – семь голов и три ассиста. Однако к нему приближаются Сперцян и Нобоа, отстающие только по количеству результативных передач.

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Сыграть команды могут по-разному, потому что шансы примерно равны и силы тоже. Несмотря на обоюдные показатели, напряжения и накала не избежать. Очень нервная афиша матча, и на поле обстановка будет такой же. «Ростов» провёл тяжёлую морально прошлую игру, за которую его критикуют, и речь, конечно, о пенальти. Красно-белым достаётся за поражение во встрече с «Зенитом». Попробуем сыграть на пенальти в матче за коэффициент 2.34.

Анализ и прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» 11 сентября 2022 года

Главным судьёй матча между ростовским и московским коллективом назначен строгий, но справедливый Сергей Карасёв. Он часто ставит пенальти в РПЛ, особенно в матчах с участием московских клубов. О любви жёлто-синих к 11-метровым после предыдущей игры можно не рассказывать. «Спартак» – скандальный клуб, который постоянно недоволен работой судейской бригады. Всё указывает на то, что в такой напряжённой встрече будет поставлен пенальти, и на это стоит делать упор.

Ставка: «пенальти – да» за 2.34.

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