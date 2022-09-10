«Факел» — «Локомотив». Железнодорожники воспользуются уходом Василенко

11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Факел» – «Локомотив» Москва. Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех воронежцев оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.66.

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Коэффициент букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 11 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч 9-го тура РПЛ «Факел» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.3. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Факел» — «Локомотив» (11.09.2022)

11 сентября в 15:00 мск раздастся стартовый свисток о начале встречи в 9-м туре РПЛ между командами «Факел» и «Локомотив» Москва. Игра пройдёт на стадионе «Центральный Профсоюз». Новичку Премьер-Лиги по-прежнему сложно привыкнуть к конкуренции, но воронежцы стараются. Железнодорожники могли бы показать результат лучше, но пока на девятом месте.

За восемь официальных туров в РПЛ «Факел» ни в одном из них не выигрывал. Четыре ничейных результата и столько же поражений. Команда не безнадёжна и постоянно огрызается, даже если играет с грандами российского футбола. На счету у неё 10 забитых мячей и 19 пропущенных. Спортсмены как-то справляются с давлением, но наставник не выдержал. Олег Василенко покинул пост тренера, и теперь клуб находится в поисках нового специалиста.

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Если на старте сезона-2022/2023 воронежскому коллективу удавалось цепляться за очки, то ситуация в трёх последних матчах ухудшилась. Три поражения подряд (включая Кубок России) и девять пропущенных голов за этот отрезок, при двух забитых. «Факел» проиграл во встрече со «Спартаком» с разгромным счётом 1:4, а затем в Кубке России уступил «Зениту» (0:2).

Огромная проблема – клуб не умеет действовать от обороны или не хватает выносливости игрокам. С этими задачами может легко справиться новый специалист. В предыдущем туре воронежцы играли с «Пари Нижний Новгород» и повели в счёте благодаря голу Максимова – лидера атаки. До 66-й минуты обороны команды хватило, а потом судья зафиксировал два нарушения и назначил два пенальти.

Таким образом, «Факел» проиграл, а третий мяч в свои ворота пропустил в добавленное к основному время. Именно эта игра стала точкой кипения руководства, но болельщики всё-таки благодарны Василенко, ведь он подарил им праздник в РПЛ. Не удержал счёт клуб и во встрече с красно-белыми, несмотря на то что забил первым и до 50-й минуты шёл впереди.

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«Локомотив» выглядит намного лучше, но недостаточно, чтобы радоваться его результатам. Команда дважды одержала победу в сезоне, три раза заканчивала встречи вничью и столько же терпела поражение. Из опытных и сильных железнодорожники пока никого не одолели и даже уступили в Кубке России «Пари НН» всухую – 0:2. На данном этапе красно-зелёные заметно слабее лидеров РПЛ.

Они это доказали очными встречами с некоторыми из них. Разгромное поражение от «Краснодара» со счётом 0:3 – не единственное в сезоне-2022/2023. Кроме того, «Локо» крупно проиграл в матче с «Зенитом» (0:5). Неудачей закончилась предыдущая игра клуба. В последнем туре он принимал «Ахмат» и пропустил быстрый гол уже на третьей минуте. Его автора удалили к середине первого тайма.

Даже оставшись в большинстве, «Локомотив» забил только с пенальти, а во второй половине игры вовсе пропустил с игры ещё один мяч. В итоге уступил со счётом 1:2, и это указывает на проблемы с реализацией моментов. Видимо, для решения этого и подписали контракт с 22-летним бразильцем – Педриньо Перейрой. Полузащитник до этого выступал за «Атлетико Минейро» и в 15 матчах забил три мяча, сделал два ассиста.

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Воронежцы – очень бойкий коллектив, но лишь бы они не упали духом после ухода главного тренера. Вопрос с новым назначением должен решиться совсем скоро, и руководство вовремя на это пошло. Сезон ещё можно спасти! Сейчас железнодорожники получают много критики в свой адрес, и если не выиграют в Воронеже, будет только хуже. Поэтому имеет смысл поставить на победу «Локомотива» за коэффициент 2.38.

Анализ и прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» 11 сентября 2022 года

У воронежского клуба однозначно есть потенциал, и Максимов в хорошей форме. Найдут тренера, и статистика будет совершенно другой. Железнодорожникам эта победа нужнее, ведь они по-прежнему не заиграли так, как от них требуют болельщики и руководство. В матчах с новичками и андердогами очки набирали уверенно. В этой встрече сделают это вновь, поэтому рекомендуем поставить на победу гостей.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.38.

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