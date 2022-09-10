«Монако» — «Лион». Александр Головин против Ляказетта — будет интересно!

11 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех лионцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Лион» 11 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион» (11.09.2022)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа еврокубковых соревнований. В ожидании следующих противостояний обратим внимание на внутренние арены. 11 сентября состоится интереснейшая встреча, которая закроет программу 7-го тура Лиги 1. В городе Фонвьей, Монако, померяются силами «Монако» и «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Монако» стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции противоречиво. За шесть матчей он добыл только две победы – над «Страсбургом» (2:1) и «Ниццей» (1:0). Вничью сыграл с «Ренном» (1:1) и «ПСЖ» (тоже 1:1), а поражения потерпел от «Ланса» (1:4) и «Труа» (2:4). Интересно то, что за этот период голкипер монегасков Александр Нюбель совершил целых 25 сейвов.

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Несмотря на старания вратаря, в пяти из шести игр красно-белые пропускали. Не удалось сохранить ворота на замке Нюбелю и в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ из Эйндховена. Первая встреча закончилась ничейным результатом – 1:1, а во второй французы уступили голландцам со счётом 2:3, но в добавленное время.



В матче 1-го тура Лиги Европы с «Црвеной Звездой» вратарь выступил успешнее. Он совершил пять сейвов и отстоял на ноль. К нему нет никаких претензий, а вот к другим подопечным Филиппа Клемана пара-тройка вопросов найдётся. Во многих аспектах монегаски сыграли хуже сербов. Они создали меньше опасных моментов и нанесли меньше ударов в створ.

Если бы не Александр Головин, который заработал пенальти на 73-й минуте, «Црвена Звезда» наверняка отняла бы у «Монако» очки. Россиянин уже не в первый раз радует полезными действиями в этом сезоне. Но пока что ни он, ни его команда не могут обрести стабильность и набрать тот невероятный темп, который был на финише минувшего сезона.

А вот «Лион» напротив, начал текущий сезон весьма впечатляюще. За шесть матчей в Лиге 1 он потерпел только одно поражение – от «Лорьяна» (1:3). Вничью сыграл с «Реймсом» (1:1). Победы одержал над «Аяччо» (2:1), «Труа» (4:1), «Осером» (2:1) и «Анже» (5:0). За этот период подопечные Петера Боша забили 15 мячей. Немало.

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Лионцы и в прошлом сезоне частенько радовали результативностью. За 38 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Франции они забили 66 мячей, а за 10 встреч в Лиге Европы отметились 19 голами. И это при том, что в предыдущее межсезонье «Лион» лишился лидера атаки – Мемфиса Депая, ушедшего в «Барселону».



Этим же летом команда из Лиона не только обошлась без серьёзных потерь, но и великолепно усилилась. Она заключила контракт со своим воспитанником – 31-летним Александром Ляказеттом, который последние пять лет выступал за лондонский «Арсенал». Возвращение пошло на пользу как форварду, так и клубу.



За шесть матчей текущего розыгрыша Лиги 1 Ляказетт, сразу же получивший капитанскую повязку, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Также нападающий сыграл не последнюю роль в возвращении Корентина Толиссо в «Лион». Форвард лично настаивал на подписании хавбека, выступавшего за мюнхенскую «Баварию» с 2017 по 2022 год и выигравшего за этот период 14 трофеев.

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При таком раскладе «львы» выглядят немного предпочтительнее монегасков. Дело ещё в том, что они не принимают участия в еврокубковых соревнованиях. Следовательно, полностью сконцентрированы на первенстве страны. Наставнику красно-белых же приходится чаще прибегать к ротации и иногда несвоевременно убирать с поля важных игроков.

В то же время хорошим вариантом для ставки смотрится ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Коэффициент – 1.80. В нынешнем сезоне подопечные Филиппа Клемана ещё ни разу не уходили с поля без забитого мяча. Но и сами, несмотря на старания Александра Нюбеля, только в двух матчах сохранили свои ворота сухими.



У лионцев дела обстоят схожим образом. В пяти из шести встреч текущего розыгрыша Лиги 1 они постоянно пропускали голы. Думается, получат один или два мяча и в предстоящем матче, который пройдёт в городе Фонвьей, Монако. Всё же у монегасков тоже весьма приличная линия атаки, состоящая из таких игроков, как Виссам Бен-Йеддер, Брил Эмболо, Такуми Минамино, ну и, конечно же, Александр Головин.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Лион» 11 сентября 2022 года

Что «Монако», что «Лион» пока часто пропускают, но и сами забивают регулярно. В последнем особенно хорош здорово укрепившийся в межсезонье «Лион». Монегаски пока не могут похвастаться стабильностью и хорошими результатами, но без гола с поля они в этом сезоне ещё не уходили. Думается, забьют и в этот раз. Полагаем, предстоящий матч получится результативными и порадует голами с обеих сторон.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

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