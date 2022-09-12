«Ливерпуль» — «Аякс». Юрген Клопп не переживёт ещё одно «шоу ужасов»

Тренер красных назвал поражение от «Наполи» «шоу ужасов» и пересматривал его несколько раз, чтобы не повторить ошибок.

13 сентября состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Аякса» оценивается аналитиками в 5.60. Поставить на ничью можно за 5.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» 13 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.09, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.39. На гол «Ливерпуля» дают коэффициент 1.05, а гол «Аякса» оценивается в 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» (13.09.2022)

13 сентября в 22:00 мск свисток португальского рефери Тьягу Мартинша, который раздастся над легендарным стадионом «Энфилд» в Ливерпуле, возвестит о начале интригующего противостояния двух атакующих команд – футбольный клуб «Ливерпуль» принимает амстердамский «Аякс».

«Ливерпуль» и «Аякс» часто называют командами со схожей философией и любят за их приверженность к атакующему футболу. Но в предстоящем матче встречаются в каком-то смысле антагонисты, если анализировать всё произошедшее с «Ливерпулем» и «Аяксом» в текущем сезоне.

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Красные после мощного предыдущего сезона не стали радикально обновлять состав, ограничившись точечными усилениями. Из основной обоймы они потеряли по сути только Садио Мане, на смену которому был куплен уругвайский голеадор «Бенфики» Дарвин Нуньес.



«Аякс» же пережил традиционную летнюю распродажу своих активов, выгодно продав более половины стартового состава. Команду покинули центральные защитники Перр Схюрс и Лисандро Мартинес, фланговые защитники Николас Тальяфико и Нуссайр Мазрауи, центральный полузащитник Райан Гравенберх, вингер Антони и лучший бомбардир команды – Себастьен Аллер.

Амстердамцы не стали полагаться исключительно на внутренние резервы и потратили примерно половину от своего 200-миллионного дохода от продаж на попытки равноценно заменить ушедших лидеров команды. Самой громкой и дорогой покупкой стало приобретение Стивена Бергвейна из «Тоттенхэма». Вингер уже оправдывает потраченные на него € 32 млн, забив восемь голов в восьми матчах.

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Также стоит отметить покупку центрального защитника «Рейнджерс» Кэлвина Бейсси и нападающего «Лейпцига» Брайана Бробби. А вот левый защитник Оуэн Вейндал не поможет команде в предстоящем матче по причине травмы, но это единственная потеря «Аякса».

«Ливерпуль» же напротив – сильно страдает из-за огромного количества травм. Вне заявки находятся запасной вратарь Кивин Келлехер, защитники Эндрю Робертсон, Кельвин Рэмси и Ибраима Конате, а также четверо полузащитников – Джордан Хендерсон, Кёртис Джонс, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Если не считать игроков молодёжных команд, в ростере «Ливерпуля» целыми и невредимыми остались всего пятеро полузащитников: Фабиньо, Тьяго Алькантара, Харви Эллиотт, а также возрастной Джеймс Милнер и новичок команды – Артур Мело. Кроме того, Фабиу Карвалью приступил к тренировкам после травмы, но неизвестно, готов ли он принять полноценное участие в матче.



Ещё одним ключевым отличием «Ливерпуля» и «Аякса» являются спортивные результаты. «Ливерпуль» в блестящем стиле выиграл Суперкубок страны – 3:1 у «Манчестер Сити», но затем стал регулярно терять очки в АПЛ. «Аякс» же в зрелищном матче за Суперкубок проиграл ПСВ (3:5), но затем выиграл все шесть противостояний в Эредивизии с общим счётом 21:3.



И последнее ключевое отличие – то, как команды провели 1-й тур Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сокрушительно сгорел в гостях у «Наполи» – 1:4. Лучано Спаллетти хорошо подготовился к визиту Юргена Клоппа, делающего ставку на агрессивный прессинг. Полузащитники красных не успевали накрывать фланговых игроков «Наполи». Возможно, им не стоило играть со столь высокой линией защиты, учитывая кадровые проблемы команды.

После этого Юрген Клопп признался, что проводил собрание со всеми футболистами. Вместе они много раз пересматривали видео с матча, в котором разгромно проиграли неаполитанцам. Общую картину тренер назвал не иначе, как «шоу ужасов», и повторять такого он не намерен. Наставник считает матч худшим за всю историю его работы с красными.

«Аякс» же вдоволь покуражился в матче с «Глазго Рейнджерс» – 4:0. Статистика игры говорит сама за себя. Амстердамцы владели мячом 71% времени, подали семь угловых и нанесли по воротам соперника 17 ударов, из которых девять пришлись в створ. Тем самым клуб показал, что он может громить не только середняков и аутсайдеров чемпионата Нидерландов, но и финалиста Лиги Европы.

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Однако на газоне переполненного «Энфилда» будет трудно диктовать свои условия. «Ливерпуль» полон желания реабилитироваться после 1:4 от «Наполи». К тому же из-за объявленного в Великобритании траура по королеве на выходных не состоялся тур АПЛ. Это грустное событие дало возможность «Ливерпулю» иметь относительное преимущество в свежести состава, что очень ценно, учитывая кадровые проблемы в стане красных. Сейчас самый подходящий момент, чтобы звёздные нападающие «Ливерпуля» наконец сказали своё слово. Поставить на хозяев с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.30.



В 2020 году эти команды пересеклись в одной группе ЛЧ, и «Ливерпуль» выиграл оба матча с одинаковым счётом 1:0. Примечательно, что к тем играм с амстердамцами красные подходили на фоне неудач. Перед визитом в Амстердам случилась серия из трёх противостояний без побед, а перед домашней встречей «Ливерпуль» выиграл только один раз из четырёх.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» 13 сентября 2022 года

Сейчас красные переживают спад, сильно бьющий по самолюбию – нулевая ничья в дерби и разгром от «Наполи». Но у «Ливерпуля» было целых шесть дней, чтобы прийти в себя и сделать правильные выводы из поражения в Неаполе, а также поставить на ноги ещё кого-то из травмированных полузащитников. «Аяксу» не повезло приехать на «Энфилд» именно в такой момент.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.30.

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