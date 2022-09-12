«Спортинг» — «Тоттенхэм». Конте выиграл бы тут даже со «Спартаком»

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех португальцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм» 13 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Спортинг» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм» (13.09.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 13 сентября стартует 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает противостояние между лиссабонским «Спортингом» и лондонским «Тоттенхэмом», которое пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Начало — в 19:45 мск.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Спортинг» выступил весьма противоречиво. За шесть матчей группового этапа соревнования он одержал только три победы – над «Бешикташем» (4:1 и 4:0) и дортмундской «Боруссией» (3:1). В остальных встречах потерпел поражения – от «Аякса» (1:5 и 2:4) и всё той же «Боруссии» (0:1).

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Добытых очков лиссабонцам хватило для того, чтобы получить путёвку в 1/8 финала ЛЧ. Но дальше их не пустил «Манчестер Сити». Первый матч, состоявшийся в Португалии, завершился крупной победой англичан со счётом 5:0. В ответной встрече они уже не шли вперёд так активно, дабы приберечь силы на следующую стадию. По итогу сыграли с подопечными Рубена Аморима вничью – 0:0.

Безусловно, «Тоттенхэм» не «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако после назначения на должность главного тренера Антонио Конте, в середине прошлого сезона, «шпоры» здорово прибавили и заметно приблизились к уровню «горожан». По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии они заняли четвёртое место.

В межсезонье клуб из Лондона усилился. Он заключил контракты с рядом высококлассных футболистов, в том числе с лидером «Эвертона» Ришарлисоном. Бразилец довольно быстро освоился в новом клубе и помог лондонцам добыть победу в первом для себя матче в Лиге чемпионов над «Марселем» (2:0). Дебют получился удачным – он оформил дубль.

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Таким образом, подопечные Антонио Конте продлили беспроигрышную серию до семи матчей во всех официальных соревнованиях в текущем сезоне. Ранее они обыграли «Саутгемптон» (4:1), «Вулверхэмптон» (1:0), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Фулхэм» (2:1), а также сыграли вничью с «Челси» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1) в чемпионате Англии.

«Спортинг», несмотря на то что уровень его первенства в разы ниже английского, такой стабильностью похвастаться не может. За шесть матчей текущего розыгрыша чемпионата Португалии он добыл только три победы – над «Риу Аве» (3:0), «Эшторилом» (2:0) и «Портимоненсе» (4:0). Вничью сыграл с «Брагой» (3:3), а поражения потерпел в матчах с «Порту» (0:3) и «Шавишем» (0:2).

Удивительно, как при таком раскладе клуб из Лиссабона стартовал в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов с разгромной победы над действующим победителем Лиги Европы, то есть франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0). Впрочем, тут скорее немцы проиграли, нежели португальцы выиграли.

В первом тайме подопечные Рубена Аморима смотрелись явно хуже оппонента. Реализуй франкфуртцы хоть один свой момент – и встреча наверняка сложилась бы по-другому. Однако во втором тайме «Айнтрахту» не хватило надёжности в обороне и дисциплины. После первого пропущенного мяча он посыпался и перестал атаковать, за что и поплатился.

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Антонио Конте вряд ли допустит подобное. С дисциплиной в его команде полный порядок, равно как и с реализацией. Всё же у лондонцев есть Гарри Кейн. Недавно нападающий забил свой 200-й гол в чемпионатах Англии (186 в АПЛ, девять в Чемпионшипе и пять в Первой лиге Англии), а также поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги. Впечатляет.

Кстати, недавно появилась информация о том, что Антонио Конте мог некогда возглавить московский «Спартак». Слухи это или правда, остаётся загадкой. Но точно известно одно – дай специалисту ресурсы, и он добудет трофеи. Проверено! Наставник четырежды выигрывал чемпионат Италии и один раз становился чемпионом АПЛ. Думается, в предстоящем матче его подопечные одержат победу. Возьмём П2 за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм» 13 сентября 2022 года

Если уж клубам из чемпионата Португалии «Спортинг» проигрывает, в том числе главному конкуренту за золотые медали – «Порту», то «Тоттенхэму» он наверняка уступит. Команда из Лондона идёт в нынешнем сезоне без поражений. У неё качественнее состав, праймовее наставник и выше уровень первенства. Победа гостей выглядит наиболее правдоподобным исходом.



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