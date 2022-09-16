Как избежать тильта в ставках на спорт

Тильт в ставках на спорт – потеря игроком контроля над ситуацией и над собственными эмоциями во время заключения пари.

Тильт может случиться, когда игра идёт не так, как запланировано, или уверенное пари проигрывает.

Признак потери контроля над эмоциями – спонтанные, необдуманные ставки, которые человек никогда раньше не совершал, пари на большие суммы, чтобы отыграться.

По мере ухудшения ситуации игрок продолжает делать всё больше неудачных прогнозов, повышать размер средней ставки.

Как избежать тильта в ставках на спорт

Опытные игроки на ставках разработали способы, которые помогают избежать тильта.

Ставки стандартного размера

Частая причина впадения в тильт – проигрыши на большие суммы.

Например, если человек обычно делает ставки на 500 рублей, но на выбранный матч решил поставить 5000 рублей с убежденностью в 100-процентной победе.

При проигрыше ставки велика вероятность, что игрока охватит сильное эмоциональное переживание.

В спортивных ставках необходимо придерживаться установленного размера пари – 1–5% банка, выбрать одно значение и не менять решение.

Если настигла полоса неудач, можно уменьшить сумму пари до минимума, но ни в коем случае не увеличивать ставку.

Разумный выбор пари

Важно иметь план для заключения пари в течение дня. Для ставок необходимо выбирать любимые игры и спортивные дисциплины, заключать пари и при этом наслаждаться игрой.

При проигрыше не нужно искать новые прогнозы, делать ставки импульсивно. Хаотичная игра приводит к потере ещё больших сумм и тильту. Один результат не должен давать повод делать необдуманные ставки.

Перерыв в игре

Если игрок чувствует, что находится в тильте, необходимо остановиться, отдохнуть от ставок на спорт несколько дней или недель, вернуть способность думать и сосредотачиваться.

Просто взять паузу – иногда самая простая вещь, которая поможет избежать тильта.

БК Мелбет предлагает азартным клиентам использовать систему самоограничения в ставках – закрывать доступ к игре на выбранный период времени.

Тильт в ставках на спорт может быть разрушительным для банкролла и для разума игрока. Поиск способов избежать тильта очень важен и в долгосрочной перспективе придаст пользователю букмекерской конторы уверенности в игре.



Опытные психологи утверждают, что из-за импульсивных ставок может появиться зависимость. Избавиться от лудомании крайне тяжело. Необходимо пресекать желание отыграться сразу, учиться контролировать эмоции, не терять контроль над собственным разумом.