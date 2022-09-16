«Локомотив» — «Витязь». Игорь Никитин вытащит ярославцев из омута

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.55. На победу «Витязя» эксперты предлагают коэффициент— 5.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь» 17 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.00.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Витязь» (17.09.2022)

На 17 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего три матча. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию ярославского «Локомотива» Игоря Никитина и «Витязя» Вячеслава Буцаева. Встреча пройдёт на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

После старта сезона подопечные Игоря Никитина провели шесть официальных встреч. Увы, одержали всего лишь две победы из шести возможных. Взяли верх над «Трактором» (4:0) и «Нефтехимиком» (4:3). Такое же неудачное начало сезона было и в прошлом году. Неужели это проклятье? Накануне клуб проиграл в матче со СКА (2:3), а до этого – с ЦСКА (2:3).

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.

Как видно, особо разгуляться соперникам команда не даёт, но и сама результативностью не блещет. Потому занимает лишь девятое место в Западной конференции с пятью баллами. При этом статистика забитых и пропущенных интересная (17-17). Не сказать что всё ужасно, но и хвалиться тут нечем. Явно не хватает Эдди Паскуале в воротах.



«Витязь» же стал открытием этого сезона. Команда тоже сыграла шесть матчей, но шла с победной серией из четырёх встреч. Накануне лишь уступила московскому «Динамо» (0:2) и СКА (2:4). По-прежнему не знают поражений петербуржцы, а все остальные уже прочувствовали неудачи на себе.

Сейчас «Витязь» занимает пятое место на Западе с восемью очками. При этом в нападении статистика схожа с «Локо» –17 заброшенных шайб. В защите чуть лучше – 13 пропущенных снарядов. На фоне оппонента гости смотрятся действительно неплохо. Однако два матча с сильными соперниками тоже отнимают силы.

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Плюс статистика очных встреч, насчитывающая 40 матчей, остаётся за железнодорожниками. Они выиграли в 31 баталии, а у «Витязя» на счету всего девять викторий. Это, конечно, колоссальное преимущество. Плюс за 10 последних очных игр соперники ни разу не забрасывали меньше четырёх шайб. Это впечатляет!

Как раз статистика заброшенных шайб сейчас у команд схожая. При этом в Ярославле за последние пять игр хозяева одержали верх лишь три раза. Так что фаворита в этом матче выделить трудно. Однако соперники уже встречались в Балашихе, где «Витязь» одолел оппонента со счётом 4:3 в овертайме.



Игорь Никитин явно зол на такое поражение, плюс в последнем туре со СКА исход предрешило удаление Егора Коршкова в третьем периоде до финальной сирены при счёте 2:1 в пользу «Локо». Соперник сумел этим воспользоваться, сперва сравняв, а на последней минуте и вовсе выйдя вперёд в матче. Обидное поражение, тем более что для команды это третья неудача кряду.



Морально это давит на состав. Да и разгуляться Никитину некуда, состав не претерпел изменений в предсезонке, а на одном Сергее Андронове далеко не уехать. Зато радует Максим Шалунов с семью баллами, добытыми за шесть игр и Егор Аверин с пятью. Так что, может быть, не всё потеряно. Команда огрызается и старается.

Сейчас есть явный шанс на успех. «Витязь» после двух серьёзных испытаний точно не восстановится полностью. Плюс мотивации железнодорожникам не занимать. Особенно после размышлениях тренера о крови и соплях. Дома есть шанс зацепиться за очки, пора перечёркивать чёрную полосу. Забрасывать есть кому. Поэтому решим проверить ставку на то, что «Локомотив» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

«Локомотив» — «Витязь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 сентября 2022 года

Железнодорожники провалили старт сезона, хотя и команда старается. «Витязь» стал открытием сезона, но уже дважды проиграл соперникам сильнее. «Локо» во встрече с петербургским клубом не повезло. Сейчас соперник слабее. Плюс дома поддержка трибун, но всё-таки в Ярославле явного фаворита выделить трудно. Мы же возьмём для перестраховки комбинированную ставку на хозяев через тотал больше шайб. Игорю Никитину пора заканчивать с полосой неудач.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

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