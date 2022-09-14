Никитин об игре ХК «Локомотив»: лучше лицо в крови, чем в соплях. У нас пока всё в соплях

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мыслями после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (3:2).

«Достойно выглядеть и побеждать — разные вещи, психология совершенно другая. Можно побеждать не особо симпатично, но выгрызать. Лучше всё лицо в крови, чем в соплях. У нас пока всё в соплях получается. Надеюсь, что у нас всё-таки мужики в команде, а не какие-то прыщавые юноши, и что это нас только не то что раззадорит… а что немножко повзрослеем. Только при этом условии наша статистика будет перерастать в результат», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).