Дацик – Емельяненко: драчун с уличной техникой против феникса. Кто окажется сильнее?

Эксперты разошлись во мнениях о победителе, но всё зависит от Емельяненко.

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск. Прямая трансляция боя запланирована на телеканале НТВ.

Разумеется, такое событие привлекает огромный интерес любителей единоборств. Своим мнением о предстоящем бое поделились эксперты. Собрали для вас самые интересные прогнозы на предстоящий поединок. Главный вывод: всё не так однозначно!

За Дацика

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает, что Александр Емельяненко просто не успеет полноценно подготовиться к бою.

«Видел Сашу в соцсетях. Конечно, он выглядит лучше, чем несколько месяцев назад. Но всё равно невозможно быстро выйти из того состояния, в котором он был. Тем более он собрался драться. Дацик — не самый большой профессионал. Но у него крепкая башка, есть дурь и сильная банка. Всё это не на руку Саше. Не очень верю, что Емельяненко сможет ему противостоять. Хотя это не значит, что я болею за Дацика. Сейчас говорю с экспертной стороны. Думаю, Саня не сможет сдерживать Дацика после лобового столкновения. Не хватит ни бензина, ни мастерства», — сказал Василевский.

Сергей Харитонов не стал аргументировать свою позицию, но заявил, что победит Дацик.

Александр Шлеменко и вовсе выразил обеспокоенность за здоровье Емельяненко.

«Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него всё было хорошо, чтобы он ушёл с боя на своих ногах», — подчеркнул Шлеменко.

За Емельяненко

Экс-чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Фёдор Чудинов отметил, что считает фаворитом Александра Емельяненко.

«Саша Емельяненко. Конечно, он боец. Пускай у него образ жизни не совсем правильный, но он всё равно остаётся настоящим бойцом. Дацик — боец по жизни. Да, пускай техника у него страдает, но он умеет бить и вести бой. Фаворит? Я думаю, всë-таки Саша, у него опыта больше», — отметил Чудинов.

Иван Штырков, который спарринговал с Емельяненко в рамках подготовки к бою, считает, что Александр Емельяненко готов побеждать.

«Саша, в принципе, готовился по нашему общекомандному плану, в каких-то вопросах с ним советовались, обговаривали некоторые моменты под него. В общем, мы работали по одному плану, не считая определенных нюансов — работы на лапах, специальной работы. Саша горит этим противостоянием, это его мотивация. Я ставлю на победу Саши.

Дацик — драчун без особой ударной боксерской техники. Да, у него сильный удар, но в таком весе это не редкость. Надеюсь, Саша выполнит всё задуманное на 100%», — подчеркнул Штырков.

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко и вовсе сравнил Емельяненко с фениксом.

«Александр Емельяненко – настоящий феникс. Сегодня заканчивается активная фаза подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Главная звезда Hardcore FC провёл три месяца в зале академии RCC в Екатеринбурге. Наша команда лично наблюдала за возрождением легенды. Спасибо нашим пацанам, которые каждый день рядом с Александром. Сейчас, после спаррингов, я на 100% уверен в его победе», — заявил Клименко.

Не определился

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что в бою Дацик – Емельяненко фаворита нет.

«Я не скажу, кто фаворит. Там такой момент, что один удар может зарешать. Дацик бьёт достаточно размашисто, а у Саши есть такое, что он не видит эти закидушки. В последнее время это прямо выражено стало. Если закидушка не зарешает, то Саша перестучит Дацика.

Бой Дацика с Исламом Каримовым? Дацик попал в первом раунде, а потом начал пропускать много ударов. Дацику ставят людей. Наверное, у него на ушах висят определённые люди, которые говорят: «Бей, пошёл, ударил». Но, опять же, плохо, если ты не прогрессируешь, если всегда будешь тем самым Дациком, которого мы увидели в первом бою», — подчеркнул Исмаилов.

Как видите, мнения экспертов разделились. Бой максимально непредсказуем. Так что советуем смотреть и переживать за своего фаворита. Удачных ставок!