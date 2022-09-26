Экспресс на 26 сентября с коэффициентом 8.92: Кейн бессилен, а Хвича доминирует

26 сентября пройдут очередные матчи в Лиге наций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.92 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Прогноз на матч Лиги наций Гибралтар — Грузия 26 сентября

Грузия добилась эффектной победы в группе и влюбила в себя всю страну. Матч с Гибралтаром превратится в туристическую поездку. Тренер Вилли Саньоль наверняка даст шанс футболистам, которые нечасто появлялись в стартовом составе национальной команды.

Даже условно второй состав Грузии состоит из футболистов, играющих в неплохих европейских чемпионатах, и Гибралтару от этого не будет легче. К тому же вряд ли Хвича откажется от возможности улучшить статистику в игре с андердогом.



Нет сомнений, что Грузия поставит эффектную точку. Ставка на победу гостей с форой (-2.5) принимается с коэффициентом 2.70.

Прогноз на матч Лиги наций Англия — Германия 26 сентября

Англия успешно выступила на ЧЕ-2020. Она впервые за 25 лет взяла медали. Гарет Саутгейт ведёт талантливое молодое поколение к новым высотам. В отборе к ЧМ-2022 в Катаре англичане выиграли восемь матчей и дважды разошлись миром, а на три пропущенных ответили 39 забитыми голами.

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В Лиге наций они полностью провалились. Разумеется, это далеко не самый престижный турнир, и не все сборные настраиваются на него, но всё же вылет в Лигу B – это существенный удар по морали и имиджу.



«Львы» в Лиге наций варьируют тактические схемы, чаще используя 3-4-3 и 4-2-3-1. Контролируют мяч в среднем 55,6% игрового времени: проводят 45% встречи в середине поля и 31% — у штрафной соперников. Игроки наносят по 12,6 удара, из которых четыре приходятся в створ ворот.

За пять туров забили лишь один гол, да и тот с пенальти — в матче с Германией. Это явно не уровень игры Гарри Кейна и компании, особенно на контрасте с результатами в отборочном турнире к ЧМ в Катаре.



Немцы тоже выступают в Лиге наций не блестяще и подходят к последнему матчу группового этапа без турнирной мотивации. При таких раскладах напрашивается ставка тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.

Прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Италия 26 сентября

Венгрия – пожалуй, самая громкая сенсация текущего розыгрыша Лиги наций. Мало кто воспринимал её всерьёз после жеребьевки, которая отрядила самобытную сборную в компанию с Англией, Италией и Германией. Однако венгров это не смутило – две победы над Англией, победа и ничья с Германией и лишь Италия смогла сломить Венгрию на своём поле.

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В гостях игра Италии слишком часто даёт сбой. После победного Евро-2020 и поражения в Лондоне от Аргентины в Финалиссиме Италия трижды играла вничью 0:0 на выезде. Лишь раз за эти шесть матчей за пределами страны она смогла одержать победу, а матч в Германии и вовсе закончился кошмаром – 2:5.



Учитывая важность встречи для обеих команд, трудно рассчитывать на обилие голов. Про нулевые ничьи на выезде сказано выше, а в трёх последних домашних матчах Венгрии было забито в сумме четыре мяча.



В целом, учитывая проблемы, которые регулярно возникают у Италии на выезде, и кураж, который поймала сборная Венгрии, рекомендуем ставку на то, что хозяева не проиграют. Тренер Марко Росси добивается таких результатов за счёт сыгранности стартового состава, а футболисты своей самоотверженностью отблагодарят болельщиков за горячую поддержку.

Экспресс на матчи Лиги наций 26 сентября

Ставка 1: победа Грузии в матче с Гибралтаром с форой (-2.5.) за 2.70.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче Англия — Германия за 1.74.

Ставка 3: Венгрия не проиграет Италии за 1.90.

Общий коэффициент: 2.70 Х 1.74 Х 1.90 = 8.92.

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