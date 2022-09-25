Англия — Германия. Самое время хлопнуть дверью

26 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Англия – Германия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех Германии оценивается в 3.12. На ничью дают коэффициент 3.5.

Лучшие прогнозы на Лигу наций.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги наций Англия — Германия 26 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Англия – Германия не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.4. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Англия — Германия (26.09.2022)

Сборная Англии стала сенсацией нынешней Лиги наций. Финалист чемпионата Европы вылетел из элитного дивизиона досрочно, и оставшийся матч ничего в турнирном плане для англичан теперь не значит. Можно сколько угодно сетовать на «группу смерти», но «три льва» умудрились дважды всухую проиграть сборной Венгрии. Именно эти результаты подкосили команду Саутгейта и стали одним из главных шагов к провалу.

Немцы под руководством Ханс-Дитера Флика, проиграв Венгрии в прошлом матче, лишились всех шансов на первое место в группе, но и вылететь из неё не могут благодаря англичанам. Цикл можно считать законченным, а оставшийся матч потратить на просмотр игроков, чтобы сформировать окончательную заявку на ЧМ в Катаре. Самое подходящее время для ротации.

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Наверняка и Гарет Саутгейт не будет выставлять максимально боевой состав, хоть у него ситуация несколько другая. После грандиозного провала нужно хоть чуть-чуть исправиться перед родными зрителями и снизить накал страстей вокруг сборной. Впрочем, тренер англичан может в очередной раз наплевать на общественное мнение и сыграть так, как он хочет, а именно бросить в бой обилие резервистов.

Возможно, Саутгейт наконец решится отойти от схемы 3-4-3, которая так и не дала своих плодов в Лиге наций и вернётся к более привычной расстановке 4-2-3-1. Травма Калвина Филлипса не даст нам увидеть привычный дуэт разрушителей в опорной зоне, который так успешно ломал игру многим соперникам. Может, Саутгейта зря критиковали за такую оборонительную расстановку, потому что, когда он выпускает рядом с Райсом кого-то из более креативных игроков, весь баланс в центре поля сразу рушится.

Ещё один момент, который не помешает исправить, – Кайл Уолкер в тройке центральных защитников. Бену Уайту наверняка икалось во время матча с Италией, это Саутгейт с сожалением думал о том, что не вызвал на сборы защитника «Арсенала». К матчу с Германией закончится дисквалификация Джона Стоунза, и можно будет попробовать в тройке уже его или вообще перестроить всю линию обороны, убрав в том числе и Магуайра, который очень сильно сдал.

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У сборной Германии остаётся нерешённой проблема с центрфорвардами. С Тимо Вернером в его нынешней форме на этой позиции серьёзные задачи не решаются. Возможно, лучше вернуться к варианту игры без чистого центрфорварда или с ложной девяткой на этой позиции.

Правда, Хаверц, который временами исполнял такие роли в клубе и сборной, сейчас тоже очень далёк от оптимальной формы. Если вынести за скобки матч с Италией, где у немцев залетало практически всё, то в четырёх оставшихся встречах Лиги наций они забили только три гола, а это не самый крутой показатель.

Сборные Англии и Германии сыграли между собой 38 матчей: у англичан 17 побед, а у немцев на четыре меньше. В последние годы команды пересеклись два раза, и оба трудно назвать успешными для немцев. Сначала англичане выбили их в 1/8 финала Евро, а потом в первом круге Лиги наций не дали взять реванш. Гарри Кейн с пенальти на 88-й минуте вырвал ничью для своей сборной. Тот гол до сих пор остаётся единственным, который «три льва» забили в этой группе.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций Англия — Германия 26 сентября 2022 года

Знаменитая фраза Гари Линекера о том, что в футболе побеждают всегда немцы, в этот раз будет неактуальна. Исход матча будет сильно зависеть от остатков мотивации и того, чей резерв окажется крепче. И в первом, и во втором англичане смотрятся предпочтительнее, плюс поддержка домашних болельщиков, которые после обилия неудач будут гнать своих любимцев вперёд. Англичанам пора бы уже прервать неудачную серию, а Германия, как показали венгры, не такая уж и страшная.

Ставка: победа Англии за 2.44.

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