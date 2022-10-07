«Байер» — «Шальке». Сердар Азмун пропустит не лучший дебют Хаби Алонсо

8 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Шальке». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Шальке» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Шальке» 8 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Шальке» (08.10.2022)

Позади матчи первого раунда Кубка Германии, а также восемь туров немецкой Бундеслиги. На 8 октября запланировано пять игр 9-го тура. В одном из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене встретятся местный «Байер» и «Шальке». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Текущий сезон «Байер» начал очень неудачно. За восемь туров в чемпионате Германии он одержал только одну победу — над «Майнцем» (3:0). Также он сыграл вничью с «Гертой» (1:1) и «Вердером» (1:1). Поражения потерпел от дортмундской «Боруссии» (0:1), «Аугсбурга» (1:2), «Хоффенхайма» (0:3), «Фрайбурга» (2:3) и мюнхенской «Баварии» (0:4).

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В Лиге чемпионов команда из Леверкузена тоже стартовала не лучшим образом. В матче 1-го тура группового этапа она уступила «Брюгге» (0:1), во встрече 2-го тура обыграла мадридский «Атлетико» (2:0), а в игре 3-го тура потерпела поражение от «Порту» (0:2). Помимо того, «львы» вылетели из Кубка Германии, не сумев справиться со слабым «Эльверсбергом» (3:4).



Из-за неудовлетворительных результатов руководство «фармацевтов» приняло решение о смене наставника. Херардо Сеоане, под руководством которого «Байер» по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате Германии, был отправлен в отставку. Новым главным тренером назначили небезызвестного Хаби Алонсо, выступавшего когда-то за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию».

Испанец считается перспективным специалистом, но предстоящий матч станет для него первым в элитном дивизионе и немецкой Бундеслиге (в качестве наставника). Ранее он возглавлял лишь резервную команду «Реала Сосьедада». Сколько времени ему потребуется на адаптацию в стане «львов» — остаётся только гадать. Зачастую первый блин получается комом.

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Теперь перейдём к «Шальке-04», который является одним из самых титулованных и популярных клубов в Германии. В прошлом сезоне он выступал во втором по значимости дивизионе страны. По итогам розыгрыша команда из Гельзенкирхена заняла первое место и вернулась в элиту.

Этим летом бело-голубые претерпели немало важных изменений. Они подписали несколько новых игроков, в том числе двух бывших футболистов московского «Спартака» — полузащитника Алекса Крала и нападающего Джордана Ларссона. Также руководство произвело смену главного тренера. Должность занял Франк Крамер.



Тем не менее текущий сезон «горняки» начали, как и «Байер» — откровенного говоря, плохо. За восемь матчей в немецкой Бундеслиге они одержали лишь одну победу — над «Бохумом» (3:1). Вничью сыграли с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2), «Вольфсбургом» (0:0) и «Штутгартом» (1:1). Уступили «Кёльну» (1:3), «Униону» (1:6), дортмундской «Боруссии» (0:1) и, наконец, «Аугсбургу» (2:3).



Думаем, в грядущем матче сыграет «обе забьют». Коэффициент терпимый — 1.65. Безусловно, у «Байера» в арсенале больше именитых и техничных футболистов. Но как они поведут себя при новом наставнике? Загадка. Возможно, обретёт себя и начнёт забивать голы бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, а может быть и наоборот — закрепится на скамейке запасных.

Впрочем, в битве с «Шальке» иранец в любом случае участия не примет. К сожалению, он получил мышечную травму и выбыл на шесть-семь недель. Велика вероятность, что форвард пропустит чемпионат мира в Катаре, где примет участие его национальная команда. Пожелаем Азмуну скорейшего выздоровления.

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Как бы там ни было, оба клуба очень много пропускают в нынешнем сезоне. «Фармацевты» за 12 матчей во всех официальных соревнованиях пропустили 23 мяча. «Горнякам» же за восемь встреч в немецкой Бундеслиге прилетело 17 мячей. Также отметим, что в пяти из шести последних очных игр были голы с обеих сторон. Думаем, как минимум по одному мячу оппоненты друг другу сумеют забить и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Шальке» 8 октября 2022 года

Ставить на успех какой-либо команды очень рискованно. Оба коллектива нестабильны и много пропускают в текущем сезоне. Да и как отразится на «Байере» смена главного тренера — пока непонятно. Придадут ему домашние стены уверенности или же нет? Так или иначе, история последних очных встреч предполагает голы с обеих сторон. Полагаем, обе забьют.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.65.

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