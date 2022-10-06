Овечкин и рекорды НХЛ – синонимы. Но до Гретцки далеко

7 октября стартует новый сезон НХЛ. Одна из главных интриг для российских болельщиков – продолжающаяся погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах. Форвард «Вашингтона» готов зайти на очередной круг. Будет ли побит рекорд великого канадца и когда это случится? Разбираемся в букмекерских прогнозах.

Овечкин пообещал сделать всё, чтобы побить рекорд Гретцки.

Рекорд Гретцки устоит. А вот Горди Хоу Овечкин обгонит

Прямо сейчас Александр Овечкин занимает третье место в списке топ-снайперов НХЛ. У Ови на счету 780 шайб. До лидера – Уэйна Гретцки — ещё далеко, канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы.

«Всего 115 шайб отделяет меня от мирового рекорда Гретцки, который держится в НХЛ уже 25 лет? 115 шайб — вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать всё возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почётно», — заявил Овечкин недавно.

Букмекеры считают, что достижение Гретцки Александру не покорится. Поставить на то, что Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ всех времён, можно с коэффициентом 3.00. Обратный исход идёт с коэффициентом 1.34. Таким образом, шансы Ови оценивают примерно в 30%. Всё-таки ему уже 37.

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С другой стороны, средний темп россиянина в последние годы – около 50 шайб в регулярном чемпионате. Так что если капитан «Вашингтона» удержит свою результативность и избежит серьёзных травм, то ему понадобится ещё 2,5 сезона. Всё возможно!

А вот что наверняка случится в сезоне-2022/2023, так это выход на второе место. Там сейчас Горди Хоу, у которого 801 гол. 21 шайба. Поставить на то, что Овечкин обойдёт легенду, можно за 1.01. А за 1.15 можно поставить на то, что это случится уже в ближайшем сезоне. Лишь бы со здоровьем всё было в порядке.

Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки (если побьёт)

Кроме того, букмекеры принимают ставки на то, в каком сезоне Овечкину покорится рекорд Гретцки. Как мы уже сказали, исходя из средней результативности, Александру нужны ещё 2,5 сезона. На то, что Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ всех времён в сезоне-2024/2025, можно сделать ставку с коэффициентом 1.55. За 2.50 предлагают поставить на сезон-2025/2026.

Теоретически рекорд может случиться и в предстоящем сезоне. 115 шайб за сезон – темп невероятный. И букмекеры оценивают его коэффициентом 999.00. Если верите в чудеса – можете рискнуть.

Кому и как будет заброшена рекордная шайба Овечкина

Есть и совсем экзотические рынки. Букмекеры предлагают поставить на то, кому Александр Овечкин забросит рекордную, 895-ю шайбу. Более того, можно попробовать угадать, в каком формате россиянин забьёт этот гол и из какой зоны.

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Эксперты считают, что больше всего шансов «пострадать» в рекордный момент имеют «Каролина», «Коламбус», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Филадельфия». На любой из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 15.00. А вот за 60.00 можно поставить на то, что Овечкин к тому моменту поменяет клуб и забросит рекордную шайбу в ворота «Вашингтона». Интересное предложение!

Аналитики считают, что рекордный гол будет забит в равных составах, коэффициент на это 1.35. За 3.00 можно поставить на то, что Овечкин реализует большинство, а за 15.00 – на то, что форвард отличится в меньшинстве. Кстати, 15.00 дают и на то, что россиянин забросит эту шайбу из своей зоны. Если речь будет идти о пустых воротах соперника – вполне реалистичный вариант.

А впрочем, какая разница, кому, когда и как будет забит рекордный гол. Лишь бы Ови добрался до этого рекорда. Будем болеть за Александра!

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