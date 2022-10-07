Экспресс на 7 октября с коэффициентом 15.13: опять двойка для Гогниева, голы для Гаттузо

7 октября стартует очередной футбольный уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.13 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Химки» 7 октября

Даже потеря лидера и лучшего бомбардира не слишком сильно сказалась на «Урале». Команда Гончаренко постепенно прибавляет даже без Эрика Бикфалви, то ли ещё будет, когда румын вернётся в строй. Четыре победы в семи последних матчах — это уже не уровень беспросветного аутсайдера, и «Урал» начинает потихоньку выбираться из подвалов турнирной таблицы.



«Урал» воспользуется бардаком в «Химках». Таким клубам не место в РПЛ.

В матче с «Химками», которые не знают радости побед уже на протяжении 10 матчей подряд, хозяева считаются явными фаворитами. Более того, девять из этих 10 матчей «Химки» проиграли, и пока не видно, за счёт чего они смогут прервать неудачную серию. Недавно руководство заявило, что у Спартака Гогниева большой кредит доверия, но вряд ли его будут долго терпеть, если ничего не изменится.

«Урал» в этом матче должен добывать очередную победу, команда явно в хорошем настроении после уверенной виктории в матче с «Локомотивом» — 4:2. Да и фактор домашнего поля очень часто играет уральцам на руку. Ставка на победу «Урала» за 1.88.

Прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Валенсия» 7 октября

Дженнаро Гаттузо летом возглавил «Валенсию». Итальянский специалист преуспел не только в повышении надёжности игры в обороне, но и в атакующем аспекте за счёт доминирования на поле. Команда контролирует мяч 62% игрового времени: действует 39% — в центре поля и 31% — в атаке. Игроки выполняют по 15,1 удара по воротам, из которых 4,1 — в створ (четвёртый и девятый показатели в Примере). Забили 12 голов.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Ягоба Аррасате по итогам сезона-2018/2019 вернул «Осасуну» в Примеру и слепил из команды бойкого середняка. После качественной точечной трансферной кампании команда неплохо вошла в сезон. В текущем розыгрыше красные замахнулись на место в зоне еврокубков. Победили в четырёх встречах, в том числе с «Севильей» (2:1), и сыграли вничью с «Реалом» (1:1). Проиграли лишь в двух матчах.

«Осасуна» владеет мячом в среднем 44,5% встречи, высоко прессингует и активно играет впереди. Проводит 43% игрового времени в середине поля и ещё 32% — в атаке. Футболисты наносят по 12,6 удара (из них 3,7 — приходятся в створ ворот). Забили восемь голов. Лишь в двух турах подопечные Аррасате не сумели отличиться. При таких раскладах рекомендуем ставку «обе забьют» за 1.94.

Прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Вердер» 7 октября

Пять лет назад матчи этих команд служили гарантом зрелищной игры и большого количества голов. Сейчас не то чтобы многое поменялось, однако «Хоффенхайм» уже не столь явно ставит на атакующую активность в ущерб обороне. При Андре Брайтенрайтере качества в защите действительно прибавилось, и сейчас клуб из Зинсхайма вновь претендует на еврокубки, но это вовсе не значит, что они стали играть скучнее – хозяева постоянно стараются давить и периодически забивают и по три, и по четыре гола.

К «Вердеру» в этом плане и вовсе никаких вопросов – эта команда всегда была безумной, такой и осталась. Забить три гола за шесть минут Дортмунду и выиграть матч? Пожалуйста. Не оставить никаких шансов Гладбаху? Тоже без проблем. Лучший бомбардир Бундеслиги в отсутствие Роберта Левандовского теперь играет в Бремене – Никлас Фуллкруг забил семь голов. Более того, уже три матча подряд в гостях подопечные Оле Вернера забивают свои голы исключительно в последние 10 минут.

По общей форме команд это противостояние выглядит равным. «Хоффенхайм» прекрасно играет дома, являясь лучшей командой по очкам, а «Вердер» безупречен на выезде – ни одного поражения. Предлагаем рискнуть и рассмотреть ничью за 4.15.

Экспресс на матчи 7 октября

Ставка 1: победа «Урала» в матче с «Химками» за 1.88.

Ставка 2: обе забьют в матче «Осасуна» — «Валенсия» за 1.94.

Ставка 3: ничья в матче «Хоффенхайм» — «Вердер» за 4.15.

Общий коэффициент: 1.88 Х 1.94 Х 4.15 = 15.13.

Экспресс с коэффициентом 6.53.



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