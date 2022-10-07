ЦСКА — «Динамо». Чалов на кураже, пока Захарян словил звезду

Армейцы процветают и рвутся вперёд, пока у Йокановича назревает серьёзный кризис, и дело не в нём.

8 октября состоится матч 12-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» Москва. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Динамо» оценивается в 5.00. На ничью дают коэффициент 4.34.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч 12-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Москва (08.10.2022)

Московское дерби — одно из самых ожидаемых событий в мире российского футбола. 8 октября на «Арене ЦСКА» пройдёт встреча между ЦСКА и «Динамо». Явными фаворитами, по мнению аналитиков, идут армейцы, и это оправдано. Подопечные Федотова располагаются на второй строчке таблицы РПЛ, а их соперник идёт восьмым, отставая на семь очков. Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

ЦСКА проводит отличный сезон-2022/2023, и по праву многие называют команду основным конкурентом «Зенита». На данный момент клуб отстаёт от лидера на шесть баллов, но впереди полно времени, чтобы сократить разрыв. За 11 туров армейцы одержали семь побед и дважды потерпели поражение. Одна из неудач настигла подопечных Федотова как раз в игре с сине-бело-голубыми (1:2).

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Недавнее поражение выглядит необъяснимо, ведь ЦСКА уступил «Торпедо», который пребывает в кризисе. В тот день автозаводцы взяли первые очки в сезоне. Не хватало точности в ударах футболистов, и Федотов обязан сделать работу над ошибками. Таких провалов не смогут простить болельщики. Загладить вину можно как раз в московском дерби с «Динамо», где уровень накала и эмоций будет включён на максимум.

Армейцы идеально играют на домашнем стадионе, одержав победу в пяти из пяти встреч. За этот отрезок футболисты забили 17 мячей, а пропустили всего четыре. Это ещё одна причина, почему выбор фаворитом ЦСКА выглядит оправданным. Атака у московского клуба действительно хорошая. Особенно выделяется Чалов, но также хороши Медина и Карраскаль. Эта тройка способна на подвиги.

Легионеры отсутствовали в предыдущей встрече с «Химками». Хесус проходил акклиматизацию после сборной, а Карраскаль отсидел дисквалификацию из-за перебора с жёлтыми карточками. По словам главного тренера ЦСКА, к дерби эти спортсмены будут полностью готовы и заряжены. С химчанами Чалов справился в одиночку – оформил дубль, и клуб одержал победу со счётом 2:1.

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«Динамо» находится не в лучшем состоянии. Йокановичу пора бить тревогу, иначе можно потерять все шансы на вершину турнирной таблицы. 11 сыгранных матчей в сезоне-2022/2023, всего четыре победы и три поражения. С таким опытным составом нельзя иметь такие результаты. К счастью, кресло наставника остаётся непоколебимым. Руководство заверило, что не собирается увольнять серба и рассчитывает на улучшения.

Бело-голубые потерпели три поражения подряд в РПЛ, не считая кубковых матчей. Проиграть во встрече с «Зенитом» — это нормально. Уступить таким клубам, как «Ахмат» и «Сочи» — непростительно. Нет уже той агрессивной игры от Тюкавина, Захаряна и Смолова. На их фоне Чалов выглядит настоящей звездой. Неужели пошла на пользу аренда в «Базель» и футболист набрался опыта?

В недавнем интервью Александр Кержаков рассказал Орлову, что был на тренировке «Динамо» и увидел, как Захарян себя ведёт. Молодой спортсмен не стеснялся делать замечания своим партнёрам. Не только одноклубникам, но и судьям порой достаётся от Арсена, но такого быть не должно, и это можно назвать «звёздной болезнью». Отсюда и отсутствие результата на поле.

В четырёх прошлых очных встречах команды разделили победы с поражениями поровну. В трёх матчах обменивались забитыми голами и столько же раз преодолевали отметку в три мяча на двоих. Напряжённой получилась лишь последняя игра между клубами, которая закончилась победой армейцев со счётом 1:0. Произошло это в предыдущем сезоне. На этот раз ЦСКА одержит победу и сделает это с красивым счётом на табло. Думаем, сыграет ставка П1 и ТБ 2.5 мяча за 2.39.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года

Армейцы выглядят гораздо перспективнее своего соперника в дерби. Вернулись в состав из сборных лидеры – Карраскаль и Медина. Чалов в великолепной форме – стал автором дубля в прошлой игре. Тут и общекомандный настрой на стороне ЦСКА. «Динамо» может попасть в кризис, и это полный противовес подопечным Федотова. Лидеры в полном непонимании, Захарян занимается не тем, Тюкавин не в восторге от происходящего, да и Смолов сдаёт позиции. К тому же накопилось достаточно поражений, и всё это только ухудшает настроение перед дерби. Поэтому ставим на победу ЦСКА и верим, что она будет результативной.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 2.5 мяча за 2.39.

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