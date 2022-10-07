«Боруссия» — «Бавария». Холанд и Левандовски ушли, а результат останется прежним

8 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех дортмундцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 8 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.41.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» (08.10.2022)

Позади матчи первого раунда Кубка Германии, а также восемь туров немецкой Бундеслиги. На 8 октября запланировано пять встреч 9-го тура. В самом позднем из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде встретятся местная «Боруссия» и действующий чемпион Германии — «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

За восемь туров нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги «Бавария» потерпела только одно поражение — от «Аугсбурга» (0:1). Вничью она сыграла с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), здорово начавшим сезон «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2). Победы одержала над франкфуртским «Айнтрахтом» (6:1), «Вольфсбургом» (2:0), «Бохумом» (7:0) и «Байером» (4:0).

Почему «Бавария» снова поставит на место дортмундскую «Боруссию».

Абсолютно во всех этих встречах мюнхенцы с огромным перевесом имели преимущество во владении мячом и нанесли гораздо больше ударов, нежели оппоненты. Странно, что не добыли результаты получше. Особенно любопытна встреча с Гладбахом (1:1), где подопечные Юлиана Нагельсмана нанесли целых 33 удара. 20 из них — в створ. Яну Зоммеру стоит отдать должное. Он выдал фантастическое выступление.



Зато справедливые победы мюнхенцы добыли во всех трёх первых турах группового этапа Лиги чемпионов. Сначала они разделались с миланским «Интером» (2:0), затем с «Барселоной» Хави (2:0) и крупно обыграли «Викторию Пльзень» (5:0). В последнем случае автором одного из забитых мячей стал Садио Мане.

Сенегальца, выигравшего в прошлом сезоне Кубок Африки, самый титулованный и сильный клуб Германии приобрёл в летнее трансферное окно. В некоторых из ранее упомянутых матчах Юлиан Нагельсман использовал его на острие атаки, где появилась свободная вакансия после ухода в «Барселону» Роберта Левандовского.

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Расставание с поляком никак не отразилось на красных. Впрочем, это и неудивительно, ведь «Бавария» с давних пор является одним из фаворитов как на международной арене, так и в чемпионате Германии. У неё очень мощный и сыгранный состав, который привык выступать первым номером и восхищать результативностью.



Дортмундская «Боруссия», само собой, не относится к числу простаков или команд для битья. По итогам прошлого розыгрыша немецкой Бундеслиги она заняла второе место. За 34 тура соревнования чёрно-жёлтые забили 85 мячей (больше только у «Баварии» — 97). 22 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд, перебравшийся в это межсезонье в «Манчестер Сити».

На замену ушедшему форварду руководство дортмундцев приобрело сразу двух результативных нападающих — Антони Модеста («Кёльн») и Себастьена Аллера («Аякс») — забивших в прошлом сезоне более 40 голов на двоих в различных официальных турнирах. Тем не менее компенсировать потерю Холанда пока не по силам ни одному из них.



Модест отметился лишь одним мячом за 10 матчей в составе «Боруссии», а Аллер выбыл ещё в преддверии грядущего сезона на неопределённый срок из-за болезни. Также дортмундский клуб пережил этим летом смену наставника и лишился ещё нескольких основообразующих игроков, в том числе экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Бельгиец перешёл в мадридский «Атлетико».



Несмотря на это и потерю лидера — Марко Ройса (выбыл из-за травмы), чёрно-жёлтые весьма неплохо стартовали в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. За три тура группового этапа соревнования они потерпели только одно поражение — от «Манчестер Сити» (1:2). Победы одержали над «Копенгагеном» (3:0) и «Севильей» (4:1).

Главными героями последней встречи стали совсем молодые футболисты «Боруссии» — Джуд Беллингем и Юссуфа Мукоко. Первый отметился голом и результативной передачей, а второй записал на свой счёт два ассиста. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

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Оба клуба сильно изменились за лето, но их стили игры и расклад сил, похоже, остались прежними. Потому мюнхенцы выглядят фаворитами. На матчи с чёрно-жёлтыми они умеет настраиваться нужным образом. К тому же сейчас, когда команды располагаются в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице чемпионата Германии (третье и четвёртое места), победа особенно важна.



Ресурсов у мюнхенцев больше, итоги на дистанции лучше, и результативность выше. За последние 10 личных встреч они потерпели только одно поражение — в Суперкубке Германии со счётом 0:2. Во всех остальных встречах одержали победы, и восемь из них получились очень результативными. Грядущий матч наверняка получится интересным и насыщенным на события, но сенсации не ждём.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 8 октября 2022 года

Дортмундская «Боруссия» по различным причинам лишилась большого количества важных игроков, но осталась опасным соперником, который вполне может отгрузить гол-два «Баварии». Тем не менее превосходство мюнхенцев в классе очевидно. Если сопоставить составы и добавить к этому историю очных встреч, то в результативной победе красных не возникает никаких сомнений



Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

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Экспресс с коэффициентом 13.53.

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