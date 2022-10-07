«Сочи» – «Локомотив». Поезд не встал на рельсы, а южане сыграют без ворот

8 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Локомотив». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех москвичей оценивается в 4.58. На ничью дают коэффициент 4.28.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Локомотив» 8 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Локомотив» (08.10.2022)

«Сочи» и «Локомотив» будут выяснять, кто же из них сейчас хуже. Обе команды в последнее время не блещут. У них случаются неожиданные яркие всплески, но потом всё очень быстро возвращается обратно. Сочинцы посыпались, но ранее показывали хорошую игру. Москвичи выглядят плохо с начала сезона.

От «Локомотива» никто не ожидал в новом сезоне борьбы за высокие места, но то, что мы увидели на самом деле, хуже, чем самые мрачные ожидания. Команда опустилась в зону стыков, она не играет, а мучится. В последнее время всё становится только хуже и хуже.

Азмун может пропустить чемпионат мира из-за травмы.

Если на старте сезона были громкие поражения от «Зенита» и «Краснодара», но железнодорожники хоть более-менее стабильно набирали очки, то сейчас их бьют даже андердоги. Вовсе неудивительно, что в матче с таким «Локомотивом» даже растерявший форму середняк считается явным фаворитом.

«Барсы» сейчас не намного лучше своего соперника. В семи последних встречах у них всего одна победа и пять поражений. Странные результаты у хозяев, обыграть «Динамо» и дать серьёзный отпор ЦСКА, чтобы уступить без шансов «Оренбургу» и «Уралу». Логика тут только в том, что дома сочинцы играют гораздо лучше, чем на выезде. Это плохая новость для железнодорожников.

«Сочи» мог считаться сильнее соперника, но на отвратительную форму накладываются ещё и кадровые потери. Дисквалифицированы Георгий Мелкадзе и Мусса Сиссако. Травмированы Кирилл Заика и Викторьен Ангбан. Такие проблемы делают хозяев гораздо слабее, настолько, что брать их победу за предложенный коэффициент становится слишком рискованно.

Месси отказался назвать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022.

Сейчас «Сочи» одна из самых результативных команд лиги. В матчах с её участием забито 38 голов, больше только в играх с «Оренбургом». С начала сезона «барсы» сыграли 14 матчей, и только в двух из них было забито менее трёх голов. Шесть последних встреч запомнились тем, что в них забивали обе команды. Другого такого гаранта результативности в РПЛ сейчас нет.

«Локомотив» — одна из тех команд, которые в плане результативности дышат в спину сочинцам. Правда, железнодорожники в этом плане менее стабильны, за ярким матчем у них следом может пройти низовой. Это всё происходит из-за того, что «Локомотив» не может ровно идти по турнирной дистанции.

Весь сезон в исполнении гостей – сплошные американские горки. Они запросто забивают пять голов в ворота «Химок», а потом могут пропустить четыре мяча от «Урала». Игра с екатеринбуржцами рисковала стать последней каплей терпения для руководства, ведь закончилась поражением (2:4).

Последние два сезона встречи между этими клубами тоже сплошь результативные. В каждой из пяти прошлых игр забивалось не менее трёх мячей, а чаще даже четыре. Последний матч на поле «Сочи» закончился именно так, со счётом 2:2.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Локомотив» 8 октября 2022 года

Лезть в исходы в этом матче не хочется от слова совсем. «Сочи» явно переоценён, но пользоваться этим и ставить на «Локомотив» в его нынешнем состоянии тоже очень опасно. Какой-то закономерности в результатах железнодорожников в этом сезоне просто нет. Другое дело голы, тут обе команды забивают сами и дают играть другим. Вполне возможно, что они не остановятся на пробитии базового тотала больше 2.5 мяча и пойдут дальше, но, кому из них при этом улыбнётся удача, сказать трудно.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.42.

Экспрессы на лучшие матчи дня.

Месси: чемпионат мира в Катаре станет для меня последним.

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА.

Прогноз на матч «Газиантеп» — «Адана Демирспор» с коэффициентом 4.40.

Слуцкий — убийца «Рубина». Вылетели из Кубка России и не вернутся в РПЛ.