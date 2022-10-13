Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 9.5: Головин, Хайкин и Черчесов проявят себя

12 октября состоится 4-й тур группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Монако» 13 октября

«Трабзонспор» на выходных скатал скучную нулевую ничью с «Касымпашой» и таким образом лишился возможности ворваться на первую строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Игра на два фронта пока непросто даётся чемпиону Турции. Но на своём поле «Трабзонспор» не знает поражений с августа 2021 года, когда «Рома» Жозе Моуринью не пустила турецкий клуб в Лигу конференций.

Матч в Монако недельной давности не вышел равным, потому что всё испортило удаление «Трабзонспора» на 11-й минуте. Макси Гомес сильно подвёл свою команду, Но даже в меньшинстве «Трабзонспор» сподобился забить мяч. Впрочем, это был уже гол престижа. Футболисты «Монако» 23 раза пробили по воротам, восемь ударов пришлись в створ, три из них оказались голевыми.

На эмоциях после лёгкой победы «Монако» в гостях победил «Монпелье» (2:0) и укрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Александр Головин впервые с 4 сентября провёл полный матч. В целом Филипп Клеман доверяет российскому полузащитнику, который постоянно выходит в стартовом составе.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Группа H в текущем сезоне Лиги Европы радует своей интригой. Абсолютно каждый матч может перевернуть турнирную таблицу с ног на голову. Радует и результативность – в четырёх из шести матчей первого круга в данном квартете забивалось не менее трёх мячей. В эти четыре игры входят и все три матча «Трабзонспора». Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.82.

Прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал» 13 октября

«Арсенал» после качественного точечного усиления мощно стартовал в новом сезоне. За девять туров в АПЛ «канониры» потерпели лишь одно поражение — от «Манчестер Юнайтед» (1:3). Выиграли в остальных восьми встречах, в том числе у «Лестера» Брендана Роджерса (4:2), «Астон Виллы» Стивена Джеррарда (2:1), «Тоттенхэма» Антонио Конте (3:1) и «Ливерпуля» Юргена Клоппа (3:2). За счёт благосклонности календаря на старте турнира подопечные Микеля Артеты укрепили уверенность в собственных силах и сейчас сметают всех соперников на своём пути.



Также «Арсенал» уверенно выступает в Лиге Европы, где переиграл «Цюрих» (2:1) и разделался с «Будё-Глимт» (3:0). Суммарно за 11 официальных матчей текущего сезона «пушкари» на пропущенные 11 голов ответили 28 забитыми. В девяти из них поучаствовал Габриэл Жезус — 5+4.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Бразильский нападающий существенно повысил атакующий потенциал команды. «Канониры» в АПЛ контролируют мяч 57% игрового времени (четвёртый показатель): проводят 36% встречи у штрафной соперника. Игроки выполняют по 16,6 удара, из которых 6,4 — в створ (третий и второй результаты). Забили 23 мяча. Второй показатель после «Манчестер Сити».

Гости являются фаворитами встречи, несмотря на то что тренерский штаб «Арсенала» продолжит использовать полурезервный состав. Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) за 1.71.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ференцварош» – «Црвена Звезда» 13 октября

Станислав Черчесов пережил достаточно неприятный отрезок во главе «Ференцвароша», впервые проиграв два матча подряд. Напомним, российский тренер возглавляет венгерский клуб с конца 2021 года. Однако в целом ситуация выглядит неплохо. К тому же в чемпионате Венгрии у «Ференцвароша» практически отсутствует достойная конкуренция. Единственное поражение случилось в матче с «Кечкеметом» – командой, которая идёт на втором месте, но всё равно сильно отстаёт от «Ференцвароша» по потерянным очкам.

Выезд в Белград стал одним из слабых матчей «Ференцвароша» при Черчесове. «Црвена Звезда», вдохновлённая своими болельщиками, атаковала практически весь матч и нанесла восемь ударов в створ, каждый второй из которых стал голевым. Стоит отметить, что два мяча залетели в сетку после дальних ударов из-за пределов штрафной.

Сыграть столь же вдохновенно у «Црвены Звезды» на чужом стадионе не получится. С 2019 по 2022 год «Црвена Звезда» в еврокубках выиграла только шесть из 24 выездных матчей. Но за последние два сезона сербский чемпион редко уходил с чужого поля без гола.

За последние шесть домашних матчей «Ференцварош» забил 19 мячей. В пяти из шести этих встреч, в том числе в матче с «Трабзонспором», чемпион Венгрии забивал как минимум трижды. Матч снова должен выйти очень результативным. Ставка на тотал больше 3.5 мяча за 3.05 выглядит заманчиво.

Экспресс на матчи Лиги Европы 13 октября

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Трабзонспор» — «Монако» за 1.85.

Ставка 2: победа «Арсенала» в матче с «Будё-Глимт» с форой (-1) за 1.71.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Ференцварош» — «Црвена Звезда» за 3.05.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.71 Х 3.05 = 9.50.

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