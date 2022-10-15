В результативных видах спорта ставка ТМ (2.5) не имеет особого смысла.

Тотал меньше 2.5 гола в ставках: ответы на часто задаваемые вопросы

Прогноз на тотал меньше 2.5 гола — вариант ставки на рынок меньше/больше. Предполагает, что общее количество голов, которые забьют команды, составит не больше двух.

Для выигрыша ставки подойдут четыре варианта счёта на табло:

0:0;

1:0 = 0:1;

1:1;

2:0 = 0:2.

Поставить на ТМ (2.5) с выгодными коэффициентами могут клиенты букмекерской конторы Betcity.

Коэффициенты на рынке тотал меньше 2.5 зависят от характера лиги. Если в лиге команды забивают много голов, коэффициенты будут высокими – шанс выиграть пари ниже.

Проверка прогноза на тотал меньше 2.5

Для успешной ставки клиент БК должен провести предматчевый анализ статистических показателей выбранной команды.

Вид спорта и характер лиги

В результативных видах спорта ставка ТМ (2.5) не имеет особого смысла. Например, хоккейные команды по статистике редко показывают результат меньше, чем четыре заброшенные шайбы за матч. Ставить на тотал меньше (2.5) можно в футбольных встречах.

Лиги с большим количеством забиваемых мячей лучше не учитывать при ставках на ТМ. Перед ставкой следует пересмотреть матчи команд, чтобы понять стиль игры и тактику.

Сила команд

В матче лидера и аутсайдера и двух сильных атакующих клубов поклонники ожидают большое количество забитых голов.

Обычно команды забивают больше в начале турнира; чем выше по турнирной таблице поднимаются клубы, тем ниже результативность. На результативность влияют усталость и боязнь действовать активно, особенно перед выходом в финал.

Коэффициент гола за игру

Эксперты считают средний коэффициент голов за игру лучшим инструментом для прогнозирования голевого исхода матча. Команда, у которой коэффициент голов за игру ниже 2.0 в течение определённого периода, может стать объектом ставки на ТМ (2.5).

Дополнительные факторы для анализа

Дополнительными параметрами для анализа могут стать работа тренера выбранной команды и кадровые перестановки.

Некоторые тренеры верят в систему жёсткой обороны в игре. Тактика игры от обороны:

почти все полевые игроки используются на своей половине поля;

игроки быстро и стремительно атакуют;

футболисты практически не задерживают мяч – быстро пасуют.

Травмы ключевых игроков – фактор, который необходимо учитывать при составлении прогноза на тотал меньше (2.5).

Часто задаваемые вопросы

Учитываются ли собственные голы команды в ставках на тотал меньше 2.5?

Собственные голы — юридически признанные голы, которые по неосторожности забиваются защищающейся командой. Да, забитый мяч учитывается.

Какие лиги лучше всего подходят для ставок на тотал меньше 2.5?

Бразильская Серия А и аргентинская Примера являются лучшими для ставок на тотал меньше (2.5).

Насколько легко выиграть со ставкой ТМ 2.5?

Ни один букмекерский прогноз не является на 100% перспективным. Как и любой другой рынок ставок, тотал меньше (2.5) нельзя назвать лёгким или трудным, поскольку все виды спорта непредсказуемы.

Должен ли я обналичить деньги, если вот-вот проиграю на ставке тотал меньше 2.5?

Если ставка начнёт проигрывать, игрок сможет получить часть средств, потраченных на пари, только в случае доступной опции Cash out. Более надёжный способ вернуть неудачную ставку – страховка пари.