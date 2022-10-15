«Пари НН» — «Зенит». Михаил Кержаков отомстит за увольнение брата

Александра убрали с поста тренера нижегородцев несправедливо, и с этим согласен не только вратарь петербуржского клуба.

16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех нижегородцев оценивается в 9.90. На ничью дают коэффициент 5.60.

Прогнозы на все матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит» 16 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Пари НН» – «Зенит» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит» (16.10.2022)

Нижегородцы провалили начало сезона, но потом выровняли ситуацию и вышли на беспроигрышную серию, которая оборвалась на шестом матче. Сейчас «Пари НН» подходит к матчу с серией из четырёх встреч без побед. Только в своём последнем матче нижегородцы смогли устоять и добыть ничью — в игре с «Торпедо». Вряд ли этим можно гордиться, особенно учитывая тот факт, что клуб мог наиграть на победу.

«Зенит» продолжает оставаться единственной командой, которая в чемпионате России после 12 матчей идёт без поражений. Были неудачи в Кубке России, но этот турнир, судя по всему, не является основополагающим для петербуржцев. В РПЛ клубу до сих пор нет равных. Да, в прошлом туре «Факел» зацепил ничью с чемпионом, но это, скорее, исключение из правил.

Холанд: доверил бы свою жизнь Марио Балотелли.

У «Зенита» есть один момент, из-за которого команда теряет очки. Сине-бело-голубые не лучшим образом проводят выездные встречи, хотя в домашних им нет равных. В гостях петербуржцы выиграли только половину от сыгранных матчей. Причём они потеряли очки далеко не с сильнейшими соперниками. Скорее всего, тут имеет место быть обычная недооценка противника.

В последних матчах «Зенит» немного растерял уверенность. Сначала помешали «Крылья Советов», которые наказали чемпиона за транжирство моментов и удаление. Потом «Спартак», который смог правильно настроиться на чемпиона. Наконец, «Факел» — новичок смог оказать достойное сопротивление, и удача была на его стороне.

Даже в игре со скромными нижегородцами «Зениту» не будет просто. В первую очередь из-за гостевого статуса матча, которые даются команде с трудом.

«Пари» сейчас не в лучшей форме, но клуб всегда может закрыться в своей штрафной и попытаться сломать игру фавориту. Не обязательно придумывать какие-то изысканные схемы, которые позволят выиграть. Главное не дать петербуржцам проявить себя. Немного неприятно, что для большинства команд матчи с чемпионом должны складываться именно так.

Агент Криштиану Роналду провёл встречу с руководством «Барселоны».

Защита хозяев далека от идеала. Даже когда они были в своей лучшей форме, то всё равно стабильно пропускали. «Зенит» должен стараться исправиться за неудачный матч с «Факелом». Уже этой мотивации петербуржцам должно хватить, чтобы наработать на победу в отчётной игре. Лёгкой она, к сожалению, не будет.

«Факел» указал на имеющееся слабое место чемпиона России. Команда часто недооценивает слабых соперников и с первых минут играет вальяжно. Примерно это и произошло в прошлом туре, когда воронежцы открыли счёт уже на 12-й минуте встречи. Ответ не заставил себя долго ждать, но после этого атака оказалась бессильной.

Ещё одна интрига — это Кержаков-младший. Михаил давал интервью и говорил о том, сколько сил вложил его брат в «Пари НН», как он дорожил работой и строил планы. По мнению голкипера «Зенита», с Александром обошлись несправедливо — это повод отомстить и наказать обидчиков.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит» 16 октября 2022 года

Как бы ни крутились хозяева, они явно во многих моментах уступают «Зениту». Если гостям хватит желания, то они запросто должны побеждать соперника, который находится не в лучшей форме. Дома нижегородцы редко кого-то отпускают без пропущенного гола. Наверняка и сине-бело-голубые не станут исключением, тем более что оборона у них сейчас хромает. Однако желание Кержакова и мотивация петербуржского клуба всё-таки решат вопрос с тремя очками.

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.05.

10 лучших экспрессов – в одном месте.

Прогноз на первое «эль класико» в сезоне «Реал» Мадрид — «Барселона».

Месси: боюсь получить травму и пропустить ЧМ-2022 в Катаре.

Клопп: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире.

Черчесов: в «Спартаке» важны все игры.