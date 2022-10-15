«Миннесота» — «Лос-Анджелес». Кирилл Капризов исправится за «-4»

16 октября состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.87, а успех «Кингз» идёт за 3.50. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» 16 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» (16.10.2022)

На 16 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 12 встреч регулярного чемпионата. Стоит уделить особое внимание матчу «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз», который пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота Уайлд» уже провела свой первый официальный матч в сезоне с «Рейнджерс» (3:7). Увы, оппонент был сильнее, и даже Марк-Андре Флёри не смог помешать. Кирилл Капризов отдал результативную передачу на Матса Цуккарелло. Мэтт Болди отметился дублем, жаль, только этого было мало.

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Несмотря на результативное действие, Капризов заработал показатель эффективности «-4», и это худший результат в матче. Очередная встреча — это отличный способ доказать всем, что успешный прошлый сезон был не просто случайностью. Профессионализм выйдет на первый план, и Кирилл добьётся своего.



Команда в предсезонке проиграла лишь в одной из семи игр. Весьма неплохо, только вот старт оказался смазанным, но впереди ещё много матчей, поэтому расстраиваться рано. Клубу нужно готовиться к следующему сопернику, а Кириллу Капризову нужно ещё сильнее включаться в игру, ведь от него ждут очень многого в этом году.

«Лос-Анджелес Кингз» успел сыграть в двух официальных встречах. В одной клуб потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (3:4), а накануне уступил «Сиэтл Кракен» (1:4). Увы, пока команда не балует своих болельщиков успехами. Да и в предсезонке у неё было всего три победы, добытые в семи встречах.

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В межсезонье команду пополнил Кевин Фиала — в прошлом одноклубник Кирилла Капризова. Очень активный хоккеист, который в минувшем сезоне набрал 88 очков за 88 встреч. Статистика впечатляет, но будет ли он показывать такую же результативность в текущем розыгрыше? Время покажет, а пока ему предстоит сыграть против своей бывшей команды.

Статистика личных встреч насчитывает 51 игру, где у хозяев 27 побед, а у гостей — 24. Фаворита, как видно, в этой паре выделить трудно. Однако «Уайлд» дома в последних пяти встречах с «Кингз» одержали четыре победы. Так что на своём льду у клуба всё неплохо.



Плюс в последних 10 встречах лишь дважды тотал был ниже четырёх шайб. Поэтому ждём большого количества голов. Это только начало сезона, и сил у спортсменов ещё полно. Так что скучать не придётся. Если и склоняться в сторону фаворита, то это «Миннесота».



Играет она дома, где поддержка трибун будет обеспечена. Соперник уже не такой грозный, по сравнению с «Рейнджерс». Поэтому попробуем проверить ставку на то, что «Миннесота Уайлд» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.78. Коэффициент неплохой, да и уверенности в хозяевах сейчас больше.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 16 октября 2022 года

Соперники не лучшим образом провели первые матчи, и даже в очных встречах нет закономерности. Однако у хозяев дома неплохая статистика и есть преимущество в виде поддержки трибун. Плюс с результативностью проблем нет, так что рекомендуем взять комбинированную ставку на успех «Миннесоты» через тотал больше 4.5 шайбы.



Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.78.

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