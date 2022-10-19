Экспресс на 19 октября с коэффициентом 8.55: Абаскаль и Поттер творят волшебство

19 октября пройдут матчи Кубка России, а ещё в фокусе европейские чемпионаты. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.77 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Спартак» 19 октября

«Спартак» летом удачно пригласил нового тренера — Гильермо Абаскаля. Молодой испанский специалист поставил яркий атакующий футбол и сейчас пожинает плоды своей работы. Команда за 13 туров РПЛ потерпела лишь три поражения — от «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4). Сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и ЦСКА (2:2). Победила в остальных восьми встречах и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет семь очков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Безупречно красно-белые провели первую половину группового этапа Кубка России. Они выиграли все три игры с суммарным счётом 7:0.



Подопечные Гильермо Абаскаля контролируют мяч 56,3% матча (третий показатель в РПЛ): действуют 42% игрового времени в центре поля и ещё 30% — у штрафной соперников. Футболисты наносят по 17,2 удара по воротам (из них 6,5 — в створ) и забили 31 мяч, что на 7,78 больше ожидаемого (xG).

Нидерландский нападающий Квинси Промес ударно проводит текущий сезон. Он лучший по системе «гол+пас» в Российской Премьер-Лиге — 11+6. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» за 1.75.

Прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Тоттенхэм» 19 октября

Календарь АПЛ проверяет «Манчестер Юнайтед» на прочность. После унизительного поражения в манкунианском дерби (3:6) транзитом через Кипр последовал непростой выезд к «Эвертону» (2:1). Нулевая ничья с крепким «Ньюкаслом» была похожа на передышку, ведь дальше в плотном графике прямые конкуренты за место в Лиге чемпионов – «Тоттенхэм» и «Челси».

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Травма Антони Марсьяля и хорошая игра в Лиге Европы снова открыли путь в стартовый состав для Криштиану Роналду. В матче с «Ньюкаслом» португалец отметился сразу двумя отменёнными голами. Статистику не поправил, но хоть так напомнил о себе. Впрочем, у Маркуса Рашфорда, который уже набрал форму после небольшой травмы, гораздо больше шансов выйти в старте – Эрик тен Хаг хорошо помнит два гола и результативную передачу молодого англичанина в матче с «Арсеналом».

Для «Тоттенхэма» встреча с «МЮ» станет всего третьей в сезоне с представителем «большой шестёрки». Матч с «Челси» запомнился драматичным спасением ничьей на 90+6-й минуте и стычкой главных тренеров на послематчевом рукопожатии. «Арсенал» уверенно переиграл «шпор» со счётом 3:1. Но «Тоттенхэм» всё ещё находится в чемпионской гонке за счёт успешных игр с середняками и аутсайдерами.

«МЮ» в больших матчах может похвастаться победами над «Ливерпулем» (2:1), «Арсеналом» (3:1), но поражение от «Ман Сити» (3:6) перечеркнуло всё впечатление. Что ждёт их с визитёрами из Лондона? Несколько парадоксально, но кризисный «МЮ» последних лет намного увереннее играет против «Тоттенхэма» в гостях, нежели дома.

Последние четыре матча в Лондоне закончились тремя победами манкунианцев и одной ничьей. А вот в домашних матчах со «шпорами» они вот уже четыре года чередуют победы и поражения. Зато эти удачные и неудачные матчи выходят очень зрелищными. В пяти последних играх «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» был забит 21 мяч. Поэтому ждём яркой игры и сейчас и выберем ставку тотал больше 3.5 мяча за 2.70.

Прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» – «Челси» 19 октября

«Пчёлы» продолжают отстаивать своё звание крепкого середняка Премьер-лиги. Обыграть их не так просто, но и сами они побеждают редко, хоть и метко. Победа в прошлом туре над «Брайтоном» вышла немного нелогичной. «Чайки» были гораздо лучше по игре, но не смогли использовать свои моменты. Даже удивительно, что не самая крепкая оборона «Брентфорда» не дрогнула под таким натиском и выдала третий «сухой» матч в чемпионате.

Теперь нам предстоит узнать, было это случайностью или нет. Сдать экзамен набравшему обороты «Челси» будет очень непросто. У «синих» четыре подряд «сухие» победы, чего с ними не было уже очень давно. С новым тренером они ещё не проиграли ни одного матча и настроены продлить успешную серию в погоне за лидерами АПЛ.

В последнее время «Брентфорд» не впечатляет своей игрой. Хозяевам не хватает стабильности, они стали часто допускать ошибки и реже навязывать сопернику свою игру. «Пчёлы» продолжают оставаться командой, которая в матчах с грандами может преподнести сюрприз, но сейчас в него верится слабо. Если выбирать ставку, то тут интереснее всего смотрится простая победа «Челси» за 1.81.

Экспресс на матчи 19 октября

Ставка 1: победа «Спартака» в матче с «Факелом» за 1.75.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «МЮ» — «Тоттенхэм» за 2.70.



Ставка 3: победа «Челси» в матче с «Брентфордом» за 1.81.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.70 Х 1.81 = 8.55.



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