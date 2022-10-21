«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Отстранение Роналду пойдёт на пользу

Криштиану исключили из состава на матч в Лондоне, но тен Хаг справится и без него.

22 октября состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Победа «МЮ» оценивается в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.74.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 22 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (22.10.2022)

Беспроигрышная серия «Челси» продолжается, но победная прервалась в прошлом матче с «Брентфордом». Грэм Поттер пошёл на эксперименты, за которые был наказан потерей двух очков. Приблизиться к лидирующим позициям синим не удалось, а теперь ещё и «МЮ» наступает на пятки, нагнетая атмосферу в преддверии очного матча.

Конечно, ничейный результат игры с «пчёлами» можно назвать провалом «Челси», но есть момент, за который даже в этом матче команду можно похвалить. В пятой встрече подряд синие сохранили свои ворота на замке. Кепа идеально вписался в состав и спасает клуб раз за разом. В двух последних матчах испанец совершил 12 сейвов. После такого разговоры о его поездке со сборной на чемпионат мира уже не кажутся глупостью.

Роналду снова поссорился с тен Хагом. Португалец перешёл черту.

Если взять последние шесть матчей в АПЛ и взглянуть на форму команд, то окажется, что за этот отрезок «пенсионеры» проиграли по количеству набранных очков только «Арсеналу». Впереди тяжёлые матчи, и эта статистика может обрушиться. Не исключено, что уже зимой лондонский клуб станет ещё сильнее, ведь трансферной целью стали игроки атаки.

Вокруг «Манчестер Юнайтед» разгорелся громкий скандал. В прошлом матче клуб играл с «Тоттенхэмом» и к 47-й минуте вёл в счёте с хорошим отрывом — 2:0. Эрик тен Хаг хотел выпустить на замену ближе к концовке Роналду, но тот отказался выходить на поле. Более того, звёздный португалец ушёл в подтрибунное помещение, собрал все свои вещи и покинул стадион.

Решение не заставило себя долго ждать, и главный тренер, согласовав его с руководством клуба, отстранил Криштиану от матча с «Челси». По информации, португалец не будет тренироваться с «МЮ» на протяжении трёх дней.

«МЮ» не включил Роналду в заявку на матч АПЛ с «Челси».

Несмотря на скандалы, «красные дьяволы» преобразились в последних встречах. Осталось подкачать реализацию моментов, которых гораздо больше, чем забитых голов. Заметно это было в недавних играх с «Омонией» и «Ньюкасл Юнайтед».

Сейчас «МЮ» будет проще, ведь «Челси» дома явно не станет закрываться в обороне, как это делали предыдущие соперники тен Хага. Забивать будет легче, а успешную игру вторым номером «красные дьяволы» в этом сезоне уже продемонстрировали в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Потери перед ответственным матчем в составах есть. «Челси» сохранил важных футболистов, но «МЮ» придётся играть без Роналду, которого отстранил тренер, и без Марсьяля, находящегося в лазарете. Отсутствие таких спортсменов может сказаться на результате встречи.

В четырёх последних матчах между командами была зафиксирована ничья. Последняя победа «Челси» в игре с «МЮ» была добыта чуть больше двух лет назад. Тогда командой руководил Фрэнк Лэмпард. Те времена ушли в прошлое и вряд ли повлияют на результат предстоящей встречи.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 22 октября 2022 года

Между командами заметно равенство по силам. Букмекеры отдают преимущество синим в основном только из-за домашнего поля, но не факт, что этот фактор станет основополагающим. Гораздо интереснее тот момент, что тен Хагу в Англии пока хорошо удаются «большие матчи». «МЮ» одержал победу в четырёх таких и проиграл только в одном, когда соседи по Манчестеру без шансов разобрали «красных дьяволов». Будем надеяться, что и тут тен Хаг сможет успешно нейтрализовать своего соперника, а игра в гостях ему не помешает.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 3.50.

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Экспресс с коэффициентом 6.12

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