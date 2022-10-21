«Пари НН» – «Краснодар». Галактионов бросит на произвол судьбы

22 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Победа нижегородцев оценивается аналитиками в 2.74. На ничью предлагают поставить за 3.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ «Пари НН» – «Краснодар» 22 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч 14-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Пари НН» – «Краснодар» (22.10.2022)

В программе первого игрового дня 14-го тура чемпионата России три матча. Начинается игровой день встречей в Нижнем Новгороде, где на одноимённом стадионе местный «Пари НН» примет «Краснодар». Хозяева постараются избежать падения в зону вылета, а «быки» должны сделать всё, чтобы не отстать от группы лидеров. Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

Тренер «Пари НН» Михаил Галактионов, по информации из достоверных источников, уже на следующей неделе возглавит «Локомотив». Наставник «подсидел» Кержакова в межсезонье. Теперь же готов бросить нижегородцев, которые переживают кризис, чтобы перейти в более перспективный и топовый клуб. Сейчас футболисты из Нижнего Новгорода выглядят брошенными на произвол судьбы.

Галактионов бросит «Пари НН» ради «Локо». Он ещё тысячу раз пожалеет об этом.

Положению «Пари НН» не позавидуешь. На отрезке из семи матчей команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Важно отметить низкую результативность нижегородцев — в семи встречах играл индивидуальный тотал «Пари НН» меньше 1.5 мяча. При этом атака в целом по сезону у команды достаточно резвая.

В четырёх последних матчах РПЛ хозяева потерпели три поражения, дав бой только «Спартаку» (1:2). «Зенит» в последнем туре шансов не оставил (3:0), но гораздо важнее, что усилий нижегородцев не хватило, чтобы пробить худшую оборону лиги в лице «Оренбурга» (0:2) и даже «Торпедо» (0:0).

Стоит отметить, что «Пари НН» особенно плох в РПЛ на домашнем стадионе, где в нынешнем сезоне в семи встречах добыл лишь одну победу — в матче с нестабильным «Факелом» (3:1). В то же время команда выдала результативные игры с ЦСКА (2:2), «Динамо» (2:2) и «Ростовом» (3:4). Кроме того, хозяева сейчас будут на небольшом эмоциональном подъёме, ведь на неделе они впервые выиграли в кубковом матче у «Краснодара» (1:0).

Василенко, Радимов и Юран — кандидаты на замену Галактионова в «Пари НН».

Впрочем, повторить этот успех будет сложно, ведь сопернику сейчас тоже отступать больше некуда. Самая молодая команда РПЛ в нынешнем сезоне приятно удивляет. Оставшись без ряда важных лидеров, под руководством Александра Сторожука она уверенно перестроилась с новыми футболистами и продолжает идти в числе лидеров чемпионата. Но без проблем не обходится – «быки» проиграли три последних матча во всех турнирах.

Однако необходимо заметить, что уступал «Краснодар» вовсе не без шансов. Конечно, качества игры в обороне периодически не хватает – появляется много провалов, и за время серии гости пропустили семь мячей. В первой шестёрке РПЛ хуже оборона только у «Сочи», но в основном краснодарцам удаётся компенсировать потери атакой – в 12 последних матчах они не забивали всего дважды, а с «Ростовом» (2:3) и «Ахматом» (2:3) не хватило одного мяча до ничьей.

«Краснодар» демонстрирует неплохую эффективность, создавая в среднем всего полтора голевых момента за матч, но забивая почти два гола. Всё ещё отлично себя показывает Эдуард Сперцян – форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом команды, набрав 13 очков по системе «гол+пас». У «быков» хватает ресурсов, чтобы оставаться на уровне претендентов на призовые места в РПЛ, но им необходимо вернуть уверенность.

«Краснодар» тоже не слишком удачно выступает на выезде, не одержав ни одной победы в пяти последних встречах в основное время. Тем не менее сейчас плохие показатели «быков» в гостях накладываются на слабые результаты «Пари НН» дома. Этот матч выглядит равным на фоне нынешней формы команд и их мотивации.

Соперники переживают не лучший период в сезоне, нижегородцам нельзя проигрывать, ведь они рискуют мгновенно опуститься в зону прямого вылета, а «Краснодар» в случае неудачи отдалится от первой четвёрки минимум на пять очков. Недавний кубковый матч этих команд не стоит брать за образец, потому что в данный момент у них совершенно иные цели.

Галактионов будет назначен главным тренером «Локомотива» на следующей неделе.

«Пари НН» вновь постарается более грамотно сыграть в обороне и эффективнее использовать свои шансы в нападении, однако подопечные Сторожука очевидно будут стараться давить. До игры в Кубке с нижегородцами «быки» забивали минимум два гола в пяти из восьми гостевых матчей, поэтому можно рассмотреть такую ставку с коэффициентом 2.12.

Прогноз и ставка на матч 14-го тура РПЛ «Пари НН» – «Краснодар» 22 октября 2022 года

Очень важный матч с точки зрения турнирного положения для обеих команд. «Пари НН» выиграл у «Краснодара» в Кубке на неделе, но в чемпионате уже скатился к зоне вылета. «Быки», в свою очередь, потерпели поражение в трёх матчах подряд, однако в каждом из них могли рассчитывать на большее. Ставить на результат в такой встрече довольно опасно, но краснодарцы намерены реабилитироваться за недавние потери, и у них хватает ресурсов, чтобы навязать сопернику свою игру.

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Брайтон» 22 октября.

Галактионов согласовал трёхлетний контракт с «Локомотивом».

Прогноз на матч «Челси» — «МЮ» с коэффициентом 2.35.

Прогноз на матч «Факел» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.