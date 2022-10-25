«Интер» – «Виктория Пльзень». Теперь чехи 0:2 не отделаются

В прошлой очной встрече Мхитарян и его одноклубники пожалели соперника, но дома будут безжалостны.

26 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Виктория Пльзень». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «Виктории» оценивается в 23.0. На ничью дают коэффициент 9.30.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Виктория Пльзень» 26 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» – «Виктория Пльзень» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Виктория Пльзень» (26.10.2022)

«Интер» хорошо держится и после четырёх туров располагается на второй строчке в одной группе с «Баварией» и «Барселоной». Каталонцы набрали на три очка меньше. В случае победы в матче с чешским клубом итальянцы досрочно выйдут в плей-офф.

Чемпион Чехии в незавидном положении. Естественно, «Виктория Пльзень» не мечтала о выходе из группы, но ей наверняка хочется набрать хотя бы одно очко. Надежда только на «Барселону», которая в последнем туре может приехать резервным составом. Нащупать, за счёт чего «Виктория» в этом матче может огрызнуться, — невозможно. Свой лучший футбол чехи показывали дома. Там они смогли забить два мяча «Баварии» и один гол «Барселоне».

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Это было дома, а на выезде команда ведёт себя по-иному. Оборона моментально уходит на второй план, а атака замолкает, не находя возможности проникнуть в штрафную зону соперников. В каждом из двух выездных матчей ЛЧ чехи стабильно пропускали по пять мячей. Три из них соперники забивали уже в первом тайме.

«Интер» в последних матчах набрал хорошую форму. В четырёх из пяти игр одержал победы. «Нерадзурри» могут похвастаться хорошей статистикой матчей с «Барселоной». В матче первого круга «змеи» обыграли каталонцев со счётом 1:0, а на выезде сыграли вничью — 3:3.

Выздоровел и приступил к тренировкам Лукаку. Точной информации, сыграет ли он в матче с «Викторией», нет. Бельгиец провёл вне игры два месяца, для «Интера» это была очень серьёзная потеря, но Симоне Индзаги смог с ней справиться.

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В последних играх атака «Интера», казалось бы, не замечала отсутствия своего основного бомбардира. Набрал отличную форму Лаутаро Мартинес, Барелла уже забил больше, чем за весь прошлый сезон, временами взрывается Джеко. Сейчас в атаке у «Интера» очень много вариантов, и опасность исходит уже не от одного-двух игроков.

Нападение итальянского клуба осложнит положение «Виктории», чья оборона, мягко говоря, оказалась не готова к такому уровню, который ей предложили соперники по группе. У «Интера» есть все шансы забить гостям как можно больше мячей. Начнётся веселье уже в первом тайме, поэтому рекомендуем ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) в первом тайме за 2.94.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Виктория Пльзень» 26 октября 2022 года

«Виктория» посыплется уже в первом тайме. Итальянцы запросто могут снять все вопросы о победителе матча уже в его первой половине. «Змеи» играют на домашнем стадионе, они в отличной форме и будут заряжены порадовать болельщиков. Нет поводов не начать разгром с первого тайма.

Ставка: победа «Интера» в первом тайме с форой (-1.5) за 2.94.

Экспресс с коэффициентом 15.15 на ЛЧ.

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