«Даллас» — «Вашингтон». Александр Овечкин всё ближе к Горди Хоу

28 октября состоится матч НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а победа «Кэпиталз» идёт за 2.67. На ничью предлагают поставить за 4.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» 28 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» (28.10.2022)

На 28 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу между «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз», который пройдёт на льду «Американ Эйрлайнз-центра» в Далласе, а первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

«Даллас Старз» сыграл уже семь официальных матчей и пока находится на третьей строчке в Западной конференции с девятью очками. Выше расположились лишь «Калгари» и «Вегас», но догнать их не составит труда. Однако в двух прошлых встречах клуб потерпел поражения. Он уступил «Оттаве» (2:4), а накануне потерпел поражение в матче с «Бостоном» (1:3).

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При этом главные звёзды чувствуют себя неплохо. Джо Павелски в матче с «Монреалем» оформил хет-трик, а всего в семи встречах набрал семь очков. Это лучший показатель в команде на данный момент. Денис Гурьянов принял участие в шести встречах.

«Вашингтон Кэпиталз» провёл семь официальных матчей, но по их итогам занимает 11-ю строчку в Восточной конференции, набрав восемь очков. При этом клуб одержал победу в двух прошлых матчах. Он обыграл «Лос-Анджелес» (4:3), а Дмитрий Орлов отметился ассистентским хет-триком. В последней встрече «Вашингтон» оказался сильнее «Нью-Джерси» (6:3).

Александр Овечкин забросил шайбу в тот день. Этот гол стал для него третьим в сезоне, сейчас у нападающего шесть очков. Такая игра команды не может не радовать болельщиков, а также тренера. В прошлой игре место в воротах занял Чарли Линдгрен, показав себя с хорошей стороны. Это его первая победа в сезоне.

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В целом «Старз» бодро начали сезон и одержали победы в трёх матчах. «Кэпиталз» набирают форму только сейчас, выиграв в двух последних встречах. История очных матчей состоит из 20 игр, и она на стороне хозяев. У «Далласа» 14 побед, а у «Кэпиталз» — шесть. Однако в последних пяти играх в Далласе у команды Овечкина четыре победы.

Из последние 10 очных встреч в девяти команды пробивали тотал больше 4.5 шайбы. Так что с голами проблем не будет. С результативностью у клубов полный порядок. Разность забитых и пропущенных сейчас у «Вашингтона» 25:24, у «Далласа» — 23:15. Оборона хозяев выглядит надёжнее.



В нападении команды особых проблем не испытывают. Конечно, хозяева выглядят фаворитами, но, как уже говорилось, у гостей в Далласе игра ладится. Потому можно рассмотреть ставку на то, что «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 шайбы за неплохой коэффициент 2.04.



Александр Овечкин после заброшенной шайбы приблизился к Горди Хоу, отставание сократилось до 18 голов. Зато россиянин обогнал его по победным голам, став вторым после Яромира Ягра. Нужно продолжать погоню за Гретцки, но сперва решить задачу с Горди Хоу.

«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 октября 2022 года

«Даллас» хорошо начал, но сейчас идёт на серии из двух поражений. «Вашингтон», наоборот, одержал победы в двух прошлых матчах. Причём в последней встрече с результативностью проблем не было. В матчах с участием команды Овечкина на протяжении четырёх игр пробивается тотал больше 6.5 шайбы. Для ставки достаточно будет и пяти голов.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 7.78.

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