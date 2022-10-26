«МЮ» — «Шериф». Благоразумие Роналду восторжествует

27 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Шериф». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех молдован оценён экспертами в 28.0. Ставки на ничью принимаются за 12.0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «МЮ» — «Шериф» 27 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Шериф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.85.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Шериф» (27.10.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 27 октября состоятся 16 матчей 5-го тура группового этапа. В одном из них на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» встретится с «Шерифом». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

За последние девять туров в чемпионате Англии «МЮ» потерпел лишь одно поражение — в матче с «Манчестер Сити» (3:6). Вничью манкунианцы сыграли с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) и «Челси» (тоже 1:1). Во всех остальных встречах одержали победы, в том числе над «Ливерпулем» (2:1), лидирующим «Арсеналом» (3:1), «Тоттенхэмом» (2:0).

Дзюба не попал в заявку «Адана Демирспор» из-за плохой формы.

Всё бы ничего, но Криштиану Роналду за этот отрезок времени отметился только одним результативным действием — забитым мячом, который принёс «красным дьяволам» победу в матче с «Эвертоном» (2:1). Знаменитый португалец стал получать очень мало игрового времени, что в конечном счёте привело к конфликту с Эриком тен Хагом.

Напомним, нападающий отказался выходить на замену под занавес встречи с «Тоттенхэмом» и покинул «Олд Траффорд» за несколько минут до финального свистка. По итогу он был отстранён от тренировок с основной командой, а также исключён из заявки на матч последнего тура АПЛ с «Челси».

В преддверии грядущего матча Роналду и тен Хаг всё же сумели найти компромисс, но это наверняка временное перемирие. В зимнее трансферное окно португалец с огромной долей вероятности перейдёт в другой клуб. Сейчас же он остро нуждается в игровой практике. Как-никак меньше чем через месяц стартует чемпионат мира в Катаре. К нему форварду обязательно нужно подойти в хорошем тонусе.

Роналду возобновил тренировки с основным составом «МЮ».

Кто бы мог подумать, но Лига Европы, по сути, является единственным шансом Криштиану реабилитироваться. В трёх из четырёх предыдущих игр группового этапа он провёл на поле всё время. За эти четыре матча забил один мяч — как раз «Шерифу», с пенальти. Также он отметился результативной передачей во встрече с «Омонией». В предстоящей игре ему необходимо выложиться на полную.

«Шериф» подходит к встрече в роли явного аутсайдера. За четыре тура группового этапа Лиги Европы он добыл победу только в матче с замыкающей таблицу «Омонией» (3:0). В матче с «МЮ» тираспольская команда потерпела поражение со счётом 0:2. Также она дважды без шансов уступила «Реалу Сосьедад» (0:2 и 0:3).

Относительно минувшего сезона жёлто-чёрные заметно регрессировали. В Лиге чемпионов они не сумели пройти дальше третьего квалификационного раунда. В раунд плей-офф самый титулованный клуб Молдавии не пустила «Виктория Пльзень». Она одержала победы в обеих встречах, с одинаковым счётом — 2:1.

Связан спад «Шерифа» с уходом Юрия Вернидуба, большей части его тренерского штаба и почти всех основообразующих игроков. Обновлённый состав преуспевает в чемпионате Молдавии, но терпит неудачи на евроарене. Есть все основания полагать, что «Манчестер Юнайтед» одержит разгромную победу в этой встрече.

За 12 матчей на международной арене жёлто-чёрным удалось забить только семь мячей. Три из них, как мы помним, они отправили в ворота «Омонии», два — «Виктории Пльзень» и по одному — «Зриньски» и «Марибору». Пропустила команда из Тирасполя только за последние три встречи в Лиге Европы семь мячей.

Хави: в Лиге чемпионов «Барселоне» нужно больше, чем чудо.

Думаем, можно взять индивидуальный тотал первой команды больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72. На выезде манкунианцы уверенно обыграли «Шериф», хотя тогда было лишь начало сезона и команда находилась на стадии перестройки. Сейчас она набрала отличный ход. Осталось лишь сказать своё слово Криштиану Роналду. Мотивации португальцу наверняка не занимать. Посмотрим, как он выступит в этот раз.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Шериф» 27 октября 2022 года

Успехи «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии и провалы «Шерифа» на евроарене, предвосхищают разгромное поражение последних в предстоящем матче. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Манкунианцы попросту намного сильнее клуба из Тирасполя. Также ждём качественного выступления и полезных действий от Криштиану Роналду.



Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2.5 мяча за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 15.52.

Тренер «Спортинга» дал категоричный ответ на вопрос о Роналду.

Прогноз на матч «Наполи» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.62.

Карасёв рассказал, как относится к прозвищу «Ручной карась Гинера».

Эмери объяснил, почему решил возглавить «Астон Виллу».

Прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» с коэффициентом 3.10.