«Лестер» — «Ман Сити». Хосеп Гвардиола попробует без Эрлинга Холанда

Участие норвежца под вопросом, но у тренера должен быть запасной план на этот случай.

29 октября состоится матч 14-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Победа «Лестера» оценена в 9.70. Заключить пари на ничью предлагается за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Сити» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.80. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» (29.10.2022)

Позади уже треть турнирной дистанции. «Сити» на два очка отстаёт от лидирующего «Арсенала». Матч 14-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» состоится 29 октября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», начало — в 14:30 мск. Сможет ли Брендан Роджерс удивить Хосепа Гвардиолу? Разбираемся вместе.

Если в прошлом сезоне «Лестер» был нацелен на еврокубки, то старт текущего розыгрыша АПЛ получился провальным. За семь матчей с момента старта чемпионата «лисы» потерпели поражение в шести встречах и лишь однажды сыграли вничью. Команда обосновалась в нижней части турнирной таблицы, а под Бренданом Роджерсом зашаталось кресло.

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Международная пауза позволила североирландскому специалисту провести работу над ошибками, а команде перезагрузиться. В октябре «Лестер» выиграл трижды — обыграл «Ноттингем Форест» (4:0), «Лидс» (2:0) и «Вулверхэмптон» (4:0). Также клуб сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и потерпел минимальное поражение во встрече с «Борнмутом» (1:2).



«Лестер» в межсезонье потерял нескольких важных игроков. Уход капитана Каспера Шмейхеля не прошёл бесследно. Сейчас с ролью основного голкипера пытается справиться Дэнни Уорд, но он не так надёжен, как хотелось бы тренерскому штабу.

«Лисы» часто выигрывают борьбу в воздухе, и это помогает при розыгрыше стандартных положений. Джеймс Мэддисон и его одноклубники стали активнее играть у штрафной соперников. Только в двух матчах АПЛ футболисты позволили себе не забить хотя бы гол.

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«Манчестер Сити» не избежал осечек на стартовом отрезке сезона. Ничейными результатами завершились выездные встречи с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Матч с «Ливерпулем» обернулся неожиданным поражением подопечных Хосепа Гвардиолы (0:1). Теперь отставание от возглавляющего турнирную таблицу «Арсенала» составляет два очка.

Во встречах АПЛ каждый второй удар подопечных Хосепа Гвардиолы в створ оказывается результативным. За 17 официальных встреч в текущем сезоне «горожане» забили 48 голов. Эрлинг Холанд набрал суммарно 25 очков по системе «гол+пас» — забил 22 мяча и отдал три результативные передачи.



Норвежский нападающий настолько впечатляет своим голевым чутьём, что болельщики создали шуточную петицию о его отстранении, потому что «он робот». Его агент уже вешает на него потенциальный ценник в € 1 млрд. Однако он может пропустить встречу из-за повреждения, которое получил в матче с дортмундской «Боруссией».



«Манчестер Сити» не может позволить себе осечки. Даже если Холанд не сможет помочь, у команды полно ресурсов, которые обязаны помочь решить задачу. До ЧМ-2022 осталось недолго, допускать осечки и отпускать «Арсенал» перед паузой слишком опасно.

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Команда Хосепа Гвардиолы постарается реализовать превосходство в атакующем потенциале, поэтому мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Манчестер Сити» через тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.70. Тем более, если не будет норвежца, появится шанс у других.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 октября 2022 года

Дэнни Уорд реабилитировался за провальный старт и сейчас выглядит увереннее. Претендент же на чемпионство не может допустить осечки и приложит максимум усилий, чтобы завершить встречу победой. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

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