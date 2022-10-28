Экспресс на 28 октября с коэффициентом 4.6: Оздоеву, Пирло и Шварцу придётся туго

28 октября стартует очередной клубный футбольный уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.57 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел» 28 октября

После неудачного старта сезона тренерский штаб «Оренбурга» принял ряд важных тактических решений, которые позволили исправить ситуацию. Особенно хорошо прослеживается это в домашних встречах. Отметим, что подопечные Марцела Лички не проигрывают на своём стадионе восемь официальных матчей подряд. Они одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. Удачный отрезок позволил хозяевам подняться на девятую строчку в турнирной таблице.

Игроки «Факела» в национальном первенстве не проигрывают пять встреч подряд, завершив их вничью. Победа над «Локомотивом» остаётся пока единственной для гостей в чемпионате. Зато в активе подопечных Дмитрия Пятибратова целых девять ничьих — больше всех в чемпионате. Тем не менее «Факел» выбрался из зоны прямого вылета и находится на 13-й позиции.



10 лучших прогнозов на сегодня.



«Оренбург» набрал хорошую форму и результативен на своём поле. Штампует голы Владимир Сычевой. Форвард делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». Отметим, что в восьми из девяти домашних игр «Оренбурга» забито минимум три мяча. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.82.

Прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» 28 октября

Амбициозный проект «Фатих Карагюмрюк», владелец которого мечтает об еврокубках, пока не интересен даже жителям Стамбула. Матчи этой команды на Олимпийском стадионе самого большого города Турции посещает мизерная аудитория, не превышающая две тысячи человек. Запрет на гостевых болельщиков оставит своеобразное стамбульское дерби без антуража. Но гостям не нужно никуда лететь, так что играть они будут в относительно комфортных для себя условиях на вполне знакомом многим игрокам стадионе.

Топ-10 экспрессов на сегодня.



Андреа Пирло пока далёк от вершин, но две победы вытащили «Фатих Карагюмрюк» с нижних этажей турнирной таблицы. Правда, стоит учесть силу соперников: «Хатайспор» и «Умраниеспор» — вполне сопоставимые по силе команды. С «Галатасараем» будет намного сложнее.

«Галатасарай» угодил в мини-кризис – три матча в Суперлиге без побед. А в последней игре с «Аланьяспором» красные карточки схлопотали два защитника стамбульского клуба. Окан Бурук не без труда, но найдёт им замену, однако это шанс для Магомеда Оздоева и его одноклубников забить хотя бы один мяч. К тому же «Карагюмрюк» отличался в восьми из десяти матчей чемпионата, а на счету российского полузащитника две результативные передачи. Поставить на то, что обе забьют, можно с коэффициентом 1.62.

Прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Герта» 28 октября

От «Вердера», выступавшего в финале Кубка УЕФА — 2008/2009, остались лишь воспоминания. Последние три сезона команда провела балансируя на границе Первой и Второй Бундеслиги. Ситуация изменилась под руководством Оле Вернера. Под началом немецкого специалиста команда вернулась в элитный футбольный дивизион Германии и демонстрирует сравнительно неплохие результаты.

За 11 туров «бременские музыканты» потерпели четыре поражения, трижды сыграли вничью и победили в четырёх матчах, в том числе у дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссий» — 3:2 и 5:1 соответственно.

Располагаются бременцы на 11-й строчке, а от зоны еврокубков их отделяет лишь три очка.

«Вердер» владеет мячом в среднем 52,3% игрового времени: проводит 30% встречи в обороне и ещё 44% — в центре поля. Благодаря эффективной игре на контратаках (выполняют по 11,6 перехвата — второй показатель) и при розыгрыше стандартов (выигрывают по 17 верховых единоборств — седьмой результат) игроки забили 20 голов. Никлас Фуллкруг принял участие в половине результативных действий команды — забил восемь голов и отдал две передачи. Лишь два клуба более результативны.

«Герта» способна потрепать нервы. Подопечные Сандро Шварца лишь в двух встречах не сумели отличиться. Рекомендуем ставку на победу «Вердера» с форой (0) за 1.55.

Экспресс на матчи 28 октября

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Оренбург» — «Факел» за 1.82.

Ставка 2: обе забьют в матче «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» за 1.62.



Ставка 3: победа «Вердера» в матче с «Гертой» с форой (0) за 1.55.

Общий коэффициент: 1.82 Х 1.62 Х 1.55 = 4.57.



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