«Шахтёр» — «Лейпциг». Михаил Мудрик поднимет ценник

Лучшие европейские клубы следят за украинцем, а этот матч — ещё один шанс показать себя в атаке.

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «РБ Лейпциг». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Победа дончан оценивается в 5.15. На ничью дают коэффициент 4.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «РБ Лейпциг» 2 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» – «Лейпциг» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лейпциг» (02.11.2022)

В группе F борьба за выход в плей-офф сократилась до трёх команд. Не сумев в прошлом туре обыграть «Шахтёр» на своём поле, из гонки выпал «Селтик». Теперь «Лейпциг» и «горняки» разыграют между собой путёвку в ЛЧ.

Немцы снова подходят к матчу с «Шахтёром» в статусе явного фаворита. Не настолько, конечно, как в первой их встрече, но эксперты очень высоко оценивают шансы «быков». Для выхода немцев в плей-офф хватит ничейного результата, но дончанам жизненно важно набрать три очка, чтобы получить путёвку в ЛЧ.

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В последних матчах «Лейпциг» ощутимо прибавил. Это уже не та команда, которую «Шахтёр» обыгрывал в 1-м туре. Марко Розе справляется гораздо лучше Доменико Тедеско. Он очень быстро повернул развитие команды в нужное русло. С ним «быки» вышли на серию из девяти матчей без поражений, в семи из которых выиграли.

Похвалы заслуживает линия атаки «Лейпцига». Она постепенно вышла на очень высокий уровень. Кристофер Нкунку и Тимо Вернер забивают в трёх матчах подряд. Андре Силва тоже неплох. Если бы не провальное начало сезона, то «быки» были бы на более высоких позициях.

«Шахтёру» до таких показателей далеко, ведь практически по всем параметрам «горняки» уступают сопернику. Разве что пропускают они зачастую меньше «Лейпцига», но стабильно. Из десяти последних матчей команда Игора Йовичевича только в одном смогла сохранить свои ворота на замке, но в УПЛ.

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На матчи Лиги чемпионов «Шахтёр» настраивается по-особенному. В команде очень много молодёжи, которая не может похвастаться большим опытом игры на таком уровне. Они выходят на матчи с горящими глазами и желанием проявить себя. Нельзя сказать, что «горняки» выезжают на одном желании, ведь это очень сильная команда.

Например, есть Михаил Мудрик. За пять матчей в Лиге чемпионов он забил три гола и отдал две результативные передачи. Ценник на него вырос явно не на один десяток миллионов. «Манчестер Сити» и «Арсенал» уже заинтересованы в его приобретении, а менеджер оценил стоимость украинца выше чем в € 100 млн.

В клубе уже заговорили о том, что Мудрик, наряду с Мбаппе, Леау и Винисиусом, является лучшим игроком на своей позиции. Скауты посещают каждый матч с его участием, и этот не станет исключением. Хороший шанс блеснуть и поднять ценник в матче с многообещающим в атаке соперником.

И всё же такому симпатичному «Шахтёру» будет трудно рассчитывать на победу в игре с «Лейпцигом». Тут Игору Йовичевичу уже не получится сыграть так, как в предыдущих играх, где «горняки» отдавали мяч сопернику, а сами старались действовать от обороны. Можно поймать немцев на ошибке, ведь они будут, но такой «Лейпциг» забьёт в два раза больше, чем пропустит. Поэтому лучшей ставкой будет ТБ 3.5 мяча за 2.53.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «РБ Лейпциг» 2 ноября 2022 года

Рано или поздно, но «Шахтёр» будет вынужден раскрываться и идти вперёд. «Лейпциг» устраивает ничейный результат, но, чтобы не проиграть, лучше организовать комфортное преимущество. Игра пойдёт на встречных курсах. Не будем списывать со счетов «горняков», у которых остались шансы на евровесну, но и недооценивать гостей тоже не станем. Играем тотал больше.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.53.

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