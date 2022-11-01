«Ювентус» — «ПСЖ». Месси и Мбаппе не заметят потерю Неймара

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех туринцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ» (02.11.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 2 ноября состоятся восемь матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Альянц» в Турине, встретятся «Ювентус» и «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

С самого начала текущего сезона «Ювентус» преследуют проблемы. Массимилиано Аллегри по-прежнему не может наладить рабочие механизмы игры. С Полем Погба были связаны большие надежды, но он не оправдывает их. Совсем недавно француз вновь получил травму и выбыл на длительный срок. По информации СМИ, Погба не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре.

Лионель Месси летом 2023 года может перейти в «Интер Майами».

Из-за кадровых проблем в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов у «старой синьоры» только одна победа — над «Маккаби» из Хайфы (3:1). Во всех остальных встречах она потерпела поражения. Уступила как раз «ПСЖ» (1:2), затем проиграла «Бенфике» (1:2 и 3:4) и «Маккаби» (0:2).

Сейчас туринцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице. В случае поражения они рискуют остаться даже без Лиги Европы (если «Маккаби» отнимет очки у «Бенфики»). В чемпионате Италии ситуация не лучше. На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают седьмую строчку.

За 12 туров «бьянконери» добыли только шесть побед, причём почти все они были одержаны в матчах с командами из нижней части таблицы. Похвастаться «Ювентусу» нечем, и его срочно нужно спасать. Но кто это будет делать, если тренер не справляется с нагрузкой, а полсостава выкосили травмы.

«ПСЖ», напротив, пребывает на подъёме и не знает поражений в текущем сезоне. За 19 матчей во всех официальных турнирах клуб лишь в четырёх сыграл вничью — дважды с «Бенфикой» (оба раза 1:1) в Лиге чемпионов, а также с «Монако» (1:1) и «Реймсом» (0:0) в чемпионате Франции. Во всех остальных одержал победы.

Прогноз на матч «Ювентус» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.85.

За этот период времени парижане забили 54 мяча. В 25 из них (12 голов и 13 результативных передач), принял непосредственное участие Лионель Месси. При Кристофе Галтье аргентинец ощутимо прибавил. У него появилась потрясающая сыгранность с одноклубниками, в том числе с Килианом Мбаппе и Неймаром.

Смешивают карты красно-синим лишь появляющиеся время от времени слухи. Как мы помним, недавно просочилась информация, что Мбаппе недоволен трансферной политикой «ПСЖ» и конфликтует с Неймаром. Теперь речь зашла о будущем Месси. Обладателя семи «Золотых мячей» активно сватают в «Барселону» и «Интер Майами».

Впрочем, Кристоф Галтье уже доказывал на деле (когда ситуация с Мбаппе находилась в подвешенном состоянии), что слухи не влияют на результаты его команды. Наставник поставил «ПСЖ» потрясающий командный футбол, который стабильно приносит победы.

Как отразятся на «Ювентусе» недавно появившиеся слухи о возможном возвращении Антонио Конте? Вице-президент клуба Павел Недвед отметил, что Массимилиано Аллегри пользуется полным доверием руководства и игроков. Тем не менее ситуация в «старой синьоре» близка к катастрофической. В её лазарете пребывают сразу 10 футболистов.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10.

Рекомендуем взять П2 за коэффициент 1.68. Не стоит забывать и о том, что у парижан тоже есть мотивация на предстоящий матч — выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Для этого им необходимо выиграть и забить как можно больше мячей, чтобы опередить «Бенфику» по индивидуальным показателям.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября 2022 года

В недавней личной встрече «ПСЖ» одержал победу в матче с «Ювентусом». Думаем, в этот раз он вновь добудет три очка. Парижане находятся в отличном тонусе и стабильно радуют своих болельщиков победами. Месси и Мбаппе не оставляют шансов соперникам, а Неймар перебрал жёлтых карточек, но без него им будет даже легче. «Ювентус» несёт кадровые потери и терпит неудачи. В победу гостей нам верится гораздо больше. Их футбол на данный момент лучше, чем у «старой синьоры».



Ставка: победа «ПСЖ» за коэффициент 1.68.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Хави пообещал выиграть трофей с «Барселоной» в 2023 году.

Прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Барселона» с коэффициентом 2.55.

Геннадий Орлов рассказал, чем его радует «Спартак».

Прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Аякс» с коэффициентом 3.14.

WhoScored представил символическую сборную РПЛ за октябрь.