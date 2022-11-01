«Ман Сити» — «Севилья». Эрлинг Холанд осложнит жизнь Гвардиоле

Норвежец пропустит заключительный матч Лиги чемпионов, и без него «горожанам» будет сложнее. Они уже чувствуют его отсутствие.

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех испанцев оценён экспертами в 16.5. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» (02.11.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 2 ноября состоятся восемь матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Этихад» встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

За последние шесть матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» потерпел лишь одно поражение — в игре с «Ливерпулем» (0:1). Во всех остальных случаях побеждал. Он обыграл «Вулверхэмптон» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (6:3), «Саутгемптон» (4:0) и «Брайтон» (3:1), а затем с минимальным перевесом выиграл у «Лестера» (1:0).

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Встреча с «лисами» ощутимо выделяется на фоне остальных матчей, так как она получилась скучной и прошла недавно. Обусловлено небольшое количество забитых мячей тем, что в игре не принял участия Эрлинг Холанд. Норвежец получил повреждение во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и был заменён после первого тайма.

О точных сроках восстановления нападающего пока неизвестно, но встречу с «Севильей» он точно пропустит. Потеря очень серьёзная, ведь Холанд забил 45% всех голов своей команды в ЛЧ, что является лучшим показателем. Тем же может похвастаться лишь форвард «Барселоны» — Роберт Левандовски, но он записал на свой счёт на четыре гола меньше, чем Эрлинг (13 против 17).

Неудивительно, что ранее упомянутая игра с дортмундской «Боруссией» завершилась ничейным результатом — 0:0. Также без Холанда «горожане» не смогли обыграть «Копенгаген» (0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Правда, бóльшую часть той встречи они провели в меньшинстве. Красную карточку на 30-й минуте получил Серхио Гомес.

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Впрочем, у «Севильи» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Манчестер Сити». За 12 туров в чемпионате Испании она одержала победы только в двух играх — с «Эспаньолом» (3:2) и «Мальоркой» (1:0). Также красно-белые четырежды сыграли вничью.

В Лиге чемпионов клуб из Испании тоже не преуспел. Сначала он разгромно уступил «Манчестер Сити» (0:4) и сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0). Затем проиграл дортмундской «Боруссией» (1:4) и сыграл с ней же вничью (1:1). В прошлом туре удалось обыграть «Копенгаген» (3:0). Таким образом, «Севилья» закрепилась на третьем месте в турнирной таблице.

Команда досрочно отобралась в плей-офф Лиги Европы. У «Манчестер Сити» мотивации наверняка будет больше, несмотря на то что клуб уже получил путёвку в плей-офф. Хосеп Гвардиола должен защищать имидж команды, даже если все вопросы уже решены.

Также отметим, что у «Севильи» не так давно произошла смена главного тренера. Под руководством нового наставника — Хорхе Сампаоли — она потерпела поражения в последних двух турах чемпионата Испании. Думаем, уступит и в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Этихад».

В то же время чрезмерного количества голов не ждём. Безусловно, у Хосепа Гвардиолы в составе есть много талантливых и мастеровитых футболистов. Более того, «Манчестер Сити» является одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Однако отсутствие Эрлинга Холанда усложняет «горожанам» жизнь. Полагаем, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча. Коэффициент — 2.30.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года

«Манчестер Сити» по всем параметрам превосходит нынешнюю «Севилью». У него лучше результаты на дистанции и больше резервов. Думаем, на домашнем стадионе «горожане» обыграют красно-белых, но вряд ли так же разгромно, как в последней очной встрече, ведь Эрлинг Холанд в лазарете. Ждём победы хозяев.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

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