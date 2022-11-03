Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 10.24: Головин и Моуринью идут дальше

3 ноября завершится групповой этап Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.24 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «МЮ» 3 ноября

Слухи, что Криштиану Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно, делают предстоящий матч особенным. Возможно, это будет последнее выступление португальца в Лиге Европы, если тот соберётся в команду, выступающую нынче на более высоком уровне. Можно, конечно, отнестись к статусу этого турнира с некоторым пренебрежением, но главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг так не считает. Голландец максимально серьёзно относится к этому турниру и не даёт команде повода играть в нём спустя рукава.

И это работает. После поражения в стартовом туре от «Реала Сосьедад» манкунианцы выиграли четыре матча Лиги Европы подряд. Дважды победили «Омонию» (3:2 в гостях и 1:0 дома) и «Шериф» (2:0 и 3:0). «Юнайтед» сейчас в отличной форме. За последние шесть матчей команда пропустила только один мяч и забила восемь.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У «Реала Сосьедад» пять побед, но команду накрыла эпидемия травм, и были проиграны два матча подряд в чемпионате Испании.

Победить испанцев на их поле с разницей минимум в два мяча – первоочередная для гостей задача, которую тренер поставит со всей жёсткостью. Поэтому поставим на «МЮ» с форой (-1.5) за 4.15.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Лудогорец» 3 ноября

«Рома» солидно укрепилась в межсезонье. Подписала Неманью Матича, Жоржиньо Вейналдума, Андреа Белотти и Пауло Дибалу, помимо прочих игроков. На фоне мощной трансферной кампании команда демонстрирует неоднозначные результаты. В Серии А в 12 турах «волки» выиграли восемь раз, шесть — с минимальной разницей в счёте. Сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1), а также потерпели три поражения — от «Удинезе» (0:4), «Аталанты» (0:1) и «Наполи» (0:1).

Футболисты выполняют по 10,1 перехвата мяча (третий результат в Серии А) и достаточно ударно играют в завершающей стадии. С креативом у подопечных Жозе Моуринью нет проблем, а вот реализация подводит. Наносят по 14,4 удара (из них 5,2 — в створ ворот), но забили лишь 16 голов, что на 12,01 мяча меньше ожидаемого (xG).

Топ-10 экспрессов на сегодня.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «волки» обязаны добиваться максимального результата, чтобы пробиться в 1/16 финала турнира. Задача вполне осуществима, учитывая поддержку родных стен и превосходство в классе и опыте. В последних 20 играх на «Олимпико» они проиграли лишь трижды, пять раз сыграли вничью и выиграли 12 раз.

Рекомендуем осторожную ставку на победу «Ромы» с форой (-1) за 1.47.

Прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября

Матч имеет решающее значение как для «Монако», так и для «Црвены Звезды». Гостям нужно обязательно побеждать и надеяться, что в параллельном матче Станислав Черчесов и его «Ференцварош» не уступят «Трабзонспору». «Монако» может не хватить и ничьей. Александр Головин и его команда тоже зависят от параллельного матча. Игра, в которой победа нужна обеим командам, начнётся осторожно, но чем ближе будет финальный свисток, тем острее и рискованнее станут атаковать обе команды.

На выходных Александр Головин отличился во второй раз в сезоне. Российский полузащитник помог «Монако» обыграть «Анже» (2:0). Это прервало серию из четырёх матчей без побед. Стоит признать, что игра на два фронта тяжело даётся монегаскам, но в матчах чемпионата Франции менее двух голов «Монако» забивал лишь однажды за последние восемь матчей.

Домашняя статистика у «Монако» была бы очень хорошей, если бы её не испортил Станислав Черчесов, победивший на стадионе «Луи II» с «Ференцварошем». А вот «Црвена Звезда» проиграла на выезде четыре еврокубковых матча подряд. «Монако» решит задачу по выходу в плей-офф победой. Коэффициент — 1.68.

Экспресс на матчи 3 ноября

Ставка 1: победа «МЮ» в матче с «Реалом Сосьедад» с форой (-1.5) за 4.15.

Ставка 2: победа «Ромы» в матче с «Лудогорцем» с форой (-1) за 1.47.

Ставка 3: победа «Монако» в матче с «Црвеной Звездой» за 1.68.

Общий коэффициент: 4.15 Х 1.47 Х 1.68 = 10.24.

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