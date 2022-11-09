Политика вместо футбола. США и Англия превратят ЧМ-2022 в ток-шоу

В группу B на чемпионате мира в Катаре попали сборные Англии, Ирана, США и Уэльса. Матчи квартета пройдут с 21 по 29 ноября. Программу откроет встреча англичан и иранцев, которая состоится всего через восемь дней после завершения осенней части АПЛ. Правда, есть серьёзные опасения, что футбол в этом квартете окажется на втором плане.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гарет Саутгейт под ударом

Сборная Англии отобралась на мундиаль, не проиграв ни одного матча в отборочной группе. Однако последнюю проверку провалила, заняв последнее место в группе Лиги наций. Ничьи с Германией (1:1 и 3:3) и Италией (0:0) при трёх поражениях обернулись для подопечных Гарета Саутгейта вылетом из дивизиона А и тревогой болельщиков.



СМИ изначально относились к Саутгейту тепло, однако в последнее время расклад изменился. Англичане дошли до полуфинала ЧМ-2018 и едва не выиграли Евро-2020 — результаты впечатляли, хотя откровенно скучный и унылый футбол постепенно увеличивал количество недовольных болельщиков.

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В результате даже провал в фактически товарищеском турнире запустил в Англии большие споры. После вылета из элитного дивизиона Лиги наций позиции Саутгейта сильно просели. В случае неудачи в Катаре у «львов» наверняка появится новый тренер.



Окончательная заявка англичан будет опубликована 14 ноября, но уже известно, что из-за травм не сыграют левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл и полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит Роу. Под вопросом также участие правого защитника «Челси» Риса Джеймса и двух игроков «Манчестер Сити» – правого защитника Кайла Уокера и опорника Калвина Филлипса.



Как видно, Саутгейт рискует остаться с проблемами на флангах обороны. При этом эксперты считают сборную Англии явным фаворитом в борьбе за первое место в квартете. Если англичане выиграют группу, сыграет коэффициент 1.42, что приблизительно равно 70% вероятности.

Американцы зря ждали восемь лет

Сборная США поедет на чемпионат мира после перерыва в восемь лет. Футбольный праздник в России американцы пропустили. Однако путёвка в Катар далась непросто. В упорной борьбе квалификацию КОНКАКАФ выиграла Канада, разделив первое место с Мексикой. Сборная США лишь по дополнительным показателям получила прямую путёвку, отправив в межконтинентальные стыки Коста-Рику.

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Американская сборная очень плохо играет за пределами страны. Из семи гостевых матчей во время квалификации она победила лишь в одном – досталось откровенно слабому Гондурасу. Кроме того, в последних восьми выездных встречах, включая товарищеские, «звёздно-полосатые» забили лишь два гола.



Перспективы выхода в плей-офф весьма туманные, хотя букмекеры считают шансы США приемлемыми. Поставить на выход команды из группы можно за 2.00. Пожалуй, повезло с жеребьёвкой: соперники видятся вполне проходимыми даже на фоне всех существующих проблем американцев.

Гарет Бэйл даёт последний концерт

Главным претендентом на то, чтобы оставить США за бортом плей-офф, считается сборная Уэльса. Путь «драконов» к первому за 64 года чемпионату мира был весьма тернист. В отборочной группе с непобедимой Бельгией и очень крепкой Чехией в упорной борьбе они заняли второе место.



Стыковые матчи затянулись до июня. После мартовской победы над Австрией (2:1) Уэльс дома в очень тяжёлом матче победил сборную Украины (1:0). Теперь готовится пошуметь в Катаре, как делал это на двух последних чемпионатах Европы.

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Костяк сборной Уэльса составляют игроки различных английских лиг, но лидер Гарет Бэйл играет в МЛС за «Лос-Анджелес». Капитан едет на мундиаль в статусе чемпиона США. Он нечасто появлялся в стартовом составе своего нового клуба за океаном, но принял непосредственное участие в завоевании золотых медалей. Хорошая форма нападающего поможет национальной сборной.



В конкурентной борьбе с европейскими сборными Уэльс пока не дотягивает. Это показали матчи Лиги наций с Польшей, Бельгией и Нидерландами. Зато с командами из других конфедераций британский коллектив играл в последнее время не так плохо даже без Бэйла. При участии мотивированного ярко завершить свою игровую карьеру в Катаре нападающего результат наверняка будет лучше. Поставить на то, что Уэльс окажется выше США по итогам группового раунда, можно с коэффициентом 2.15.

Иран готов удивить

Иран хочется назвать заведомым аутсайдером, поскольку он пять раз участвовал в чемпионатах мира, но ни разу не выходил в плей-офф. Впрочем, многие помнят, сколько проблем своим оппонентам доставила эта симпатичная команда четыре года назад. После победы над Марокко (1:0) дала бой Испании (0:1) и Португалии (1:1).



В локальном споре со сборной США позиции Ирана даже выглядят предпочтительнее. Иранцы уверенно выиграли квалификационный турнир в Азии, опередив по очкам Южную Корею, Японию, Саудовскую Аравию и Австралию. Они будут играть в привычном климате и культурном окружении. Эти факторы только кажутся второстепенными.

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Кроме того, лидеры сборной выступают в европейских клубах. Среди них можно выделить полузащитника «Фейеноорда» Алирезу Джаханбакша, центрфорварда «Порту» Мехди Тареми и нападающего «Байера» Сердара Азмуна. Правда, последний пока вне игры из-за травмы, но числится в расширенной заявке.

Прогноз на группу В чемпионата мира в Катаре

Главная особенность квартета — мощнейшая политическая подоплёка. На ЧМ-1998 встреча сборных США и Ирана стала символом мира: персы подарили соперникам перед игрой белые розы и обменялись рукопожатиями, а затем выиграли со счётом 2:1. Повторится ли ситуация спустя 24 года?



Шума будет много. Чемпионат мира по футболу — большое событие. Неудивительно, что многие стремятся использовать мундиаль в личных целях. Политики набирают рейтинговые очки, общественные активисты работают на узнаваемость. Сам факт проведения турнира в Катаре ожидаемо привёл к огромному количеству громких заявлений, споров и обвинений. Прежде всего — в США и Англии.



Протесты в Иране окончательно превратили приближение праздника в ток-шоу. Пошли призывы отстранить страну от ЧМ-2022, а особо рьяные персонажи даже предлагали отдать освободившееся место Украине. Это невозможно даже теоретически, ведь речь идёт о представителях разных конфедераций. Но кому какое дело до правил и регламентов, когда можно попасть на первые полосы газет и напомнить о себе благодаря громкой фразе?



Перед стартом чемпионата мира накал сумасшествия немного спал. Хотя мало кто сомневается, что это только затишье перед бурей. Вывески вроде США — Иран с учётом всех факторов практически обречены на то, чтобы стать поводом для громких заявлений от всех кому не лень. А как же футбол?

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Сборная Англии имеет слишком большой запас в уровне индивидуального мастерства. Сложно представить, что она не выйдет из группы даже если будет отвлекаться на посторонние темы при каждой возможности. Зато за вторую путёвку ожидается натуральная битва!



На наш взгляд, Иран тут смотрится ничуть не хуже США. Поставить на то, что иранцы окажутся выше американцев в турнирной таблице группы B можно с коэффициентом 2.76. Конкретные позиции не имеют значения: ставка сыграет даже в том случае, если персы станут третьими. Лишь бы сборная США финишировала ниже.

Ставка: Иран финиширует выше США за 2.76.

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