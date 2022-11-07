Не уровень России. Чего ждать от страны-хозяйки ЧМ-2022

20 ноября 2022 года стартует долгожданный и скандальный чемпионат мира по футболу в Катаре. Впервые в истории мундиаль пройдёт не летом. В 19:00 мск стартует первый матч турнира, в котором сойдутся Катар и Эквадор.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Катар впервые попал на чемпионат мира

Сборная Катара занимает 50-ю строчку в рейтинге ФИФА. Это далеко не худший результат из всех участников чемпионата мира. В то же время команда Катара — один из слабейших, если не однозначно слабейший участник турнира 2022 года.

Уровень футбола в стране, как и уровень самой сборной, значительно вырос в последние годы. Однако не настолько, чтобы претендовать на выход из группы. Подтверждают это и котировки букмекеров. Коэффициент на победу Катара в группе А составляет 15.0, это около 6%. А на победу в турнире дают сказочные 285.0. Ниже котируются только пять сборных.

Луи ван Гал идёт за золотом

Нидерланды в рейтинге ФИФА занимают восьмую строчку. В последние годы вернули себе статус одной из сильнейших сборных Европы. У «оранье» опытнейший тренер, игроки с мировым именем в каждой линии, кроме вратарской. Наконец, нидерландцы просто идут на серии из 15 матчей без поражений, за время которой встречались с сильными европейскими сборными.

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Главной проблемой фаворита квартета может стать отсутствие вожака в атаке. Эту роль несколько лет исполняет Мемфис Депай, который в текущем сезоне почти не играл и вряд ли подойдёт к турниру в хорошей форме. Коэффициент на победу Нидерландов в группе А – 1.52. Коэффициент на победу в турнире – 13.0. То есть они входят в топ-10 претендентов на трофей.

При этом сборная Нидерландов пропустила чемпионат мира в России в 2018 году. А на последнем Евро голландцы не проявили себя, вылетев в 1/8 финала от Чехии. Лигой наций тоже сыт не будешь. Словом, по большим успехам соскучилась вся страна. Справится ли Луи ван Гал?

Сенегал поверил в себя после Кубка Африки

Сборная Сенегала в рейтинге ФИФА опережает все африканские сборные и занимает 18-ю строчку. Зачастую представители Африки добиваются успеха, приглашая именитых европейских тренеров. Маститые специалисты превращают талантливые, но безалаберные составы в крепкую команду.

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Сенегал пошёл другим путём, сделав ставку на местного тренера — Алиу Сиссе. Как оказалось — совсем не зря. Вместе с Сиссе сборная Сенегала постепенно развивалась и даже выиграла первый в своей истории Кубок африканских наций. Достижение действительно солидное.

Подбор игроков у Сенегала очень мощный, в том числе защита и вратарь, хотя у большинства африканских сборных эти позиции традиционно слабы. В атаке есть Садио Мане, не нуждающийся в представлении, а также несколько звёзд помельче. На то, что Сенегал выиграет группу, коэффициент 5.50. А вот победу команды на турнире оценивают в 93.0.

Эквадор едва не остался без ЧМ-2022 из-за бюрократии

Эквадор занимает 44-ю строчку в рейтинге ФИФА. Очень жаль, что на чемпионат мира в Катаре не поедет Кристиан Нобоа, которого уже больше года не вызывают в сборную. Всё же в «Сочи» полузащитник демонстрирует высочайший класс, несмотря на возраст. Впрочем, главный тренер решил иначе.

У «кофейных» сейчас другие звёзды: Эннер Валенсия, Мойсес Кайседо, Пьеро Инкапье. Была громкая история из-за колумбийца в составе, но руководству удалось доказать невиновность и сохранить путёвку в Катар. На то, что Эквадор выиграет свою группу дают коэффициент 6.50. Среди фаворитов турнира команды нет и близко, коэффициент на победу — 140.0.

Прогнозы и ставки на группу А ЧМ-2022 в Катаре

Группа А из тех, где на глобальные сюрпризы рассчитывать не приходится. Нидерланды – фаворит, который может потерять очки в одном отдельно взятом матче. С Сенегалом или даже Эквадором. Однако на дистанции, пусть даже всего из трёх игр, «оранье» в плей-офф вырулят.

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Сенегал — второй претендент, но тут нюансов уже может быть больше. «Львы Теранги» сейчас безоговорочно сильнейшая и самая стабильная команда Африки. Потенциально могут обыграть любого соперника в группе, но и потерять очки — тоже. Главный конкурент — Эквадор. Впрочем, африканцы смотрятся предпочтительнее за счёт сыгранности и опыта.

На наш взгляд, именно Нидерланды и Сенегал должны выходить в плей-офф. Первые за счёт высокого класса всей команды и отдельных звёздных игроков, а вторые — благодаря надёжной обороне и гению Мане. Да и кроме Мане, есть кому забивать. Ждём голландцев и сенегальцев в играх на выбывание.

Эквадор способен навязать борьбу, а вот сборная Катара в этой группе видится пассажиром. Сборная России на домашнем ЧМ-2018 гарантировала себе выход из группы после двух туров, хозяевам нынешнего мундиаля о таком остаётся только мечтать. Одно-два очка Катару набрать по силам, однако для попадания в плей-офф этого не хватит.

Ставка: Нидерланды и Сенегал выйдут в плей-офф за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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