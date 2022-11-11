«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Овечкину не по зубам Кучеров

12 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 12 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.29. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.50, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» (12.11.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 12 ноября запланировано всего шесть встреч регулярного чемпионата. Не густо, но скучно быть не должно. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтон» — «Тампа-Бэй», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» продолжает серию домашних игр, а на пути очень неплохо подготовленная «Тампа». «Кэпс» сейчас лихорадит, и накануне команда уступила дома проблемному «Питтсбургу» (1:4). Александр Овечкин очков не набрал, зато отметился семью силовыми приёмами. Неплохо, но это не помогло обыграть соперника.

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До этого команда на своём льду выиграла в матче с «Эдмонтоном» (5:4). Так что нестабильность «столичных» пугает. Пока «Вашингтон» расположился на 13-м месте в Восточной конференции с 14 очками, набранными в 15 встречах. Впереди непростой соперник.



«Тампа-Бэй» расположилась на 10-й строчке в Восточной конференции, набрав 15 очков в 13 играх. Положение лучше, чем у соперника, но радости мало. Накануне подопечные Джона Купера уступили в домашнем матче «Эдмонтону» (2:3). До этого обыграли на своём льду «Баффало» (5:3).

Из семи гостевых встреч «Тампа» в четырёх одержала победу. У команды не самый лучший старт сезона. Правда, есть и положительные новости. Никита Кучеров в последней встрече сделал результативную передачу. Теперь у него 21 очко, набранное в 13 матчах. Он в пятёрке лучших бомбардиров НХЛ на данный момент.

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В очных встречах с «Вашингтоном» перевес на стороне хозяев. У «Тампы» всего 25 побед за 64 игры, тогда как у «столичных» — 39. За последние пять матчей в Вашингтоне хозяева выиграли в трёх, но один раз за пределами 60 минут. Не густо, зато с голами проблем нет. В девяти из десяти очных встреч тотал был выше 3.5 шайбы. Плюс с результативностью со старта сезона у команд всё более-менее.

У «Лайтнинг» 42 заброшенные шайбы за 13 игр, а у «Кэпс» — 41 шайба, но в 15 матчах. То есть в среднем команды забивают по три гола за игру, что вполне неплохо. Можно попробовать проверить ставку на тотал больше. Уверенности в игре хозяев мало, сказывается отсутствие важных игроков, таких как Никлас Бекстрём. Кроме Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, в команде выделить некого. Плюс нет стабильности.



У гостей в обойме Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, который стал главным оплотом защиты с новым контрактом. Стивен Стэмкос с 13 очками и Брейден Пойнт — с 15. Звёзд с большим именем явно больше. И даже при всём упорстве хозяев шансов на победу чуть больше у гостей. Они потихоньку налаживают игру. Попробуем взять ставку «Тампа-Бэй» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на матч НХЛ 12 ноября 2022 года

Соперников лихорадит со старта сезона, но у Джона Купера в обойме больше звёзд и положение дел лучше. Хозяева же пока не могут найти свою игру, хотя ранее славились результатами дома, но сейчас допускают осечки. Даже с учётом стараний Александра Овечкина у команды Никиты Кучерова состав более глубокий. Сбрасывать же со счетов никого не будем, но попробуем проверить комбинированную ставку на гостей через тотал больше.



Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.

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