Как рассчитать арбитражные ставки и гарантировать прибыль

Арбитражные ставки — способ снизить риски в ставках на спорт. Расчёт арбитражных ставок между букмекерами и биржами может максимизировать потенциальную прибыль в ставках на футбол и другие виды спорта.

Возможности арбитража

Справедливый рынок обычно оценивается на 100%, исходя из вероятности наступления события. Однако букмекеры выставляют коэффициенты так, чтобы они превышали стопроцентную вероятность, что даёт им преимущество и прибыль.

Арбитражные возможности работают наоборот, когда беттор делает ставки на всевозможные события во многих букмекерских конторах. Это позволяет воспользоваться разницей и сделать так, чтобы сумма вероятностей коэффициентов была ниже 100%.

2 способа рассчитать арбитраж и увеличить шансы на выигрыш

Очень важно понять математику, лежащую в основе арбитражных ставок.

Например, котировки в двух БК на матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси»:

Тенниси кз предлагает коэффициенты 1.30 на победу «Челси» и 3.70 – на победу «Манчестер Юнайтед»;

второй букмекер предлагает коэффициент 1.40 на победу «Челси» и 2.90 – на победу «Манчестер Юнайтед».

Игрок делает ставку на «Манчестер Юнайтед» в Тенниси и заключает пари на победу «Челси» у второго букмекера.

Клиенту нужно сопоставить цены, предлагаемые на событие, убедиться, что ставки будут пропорциональны значению коэффициента, необходимо оценить подразумеваемую вероятность — разделить единицу на значение коэффициента и умножить результат на 100:

для коэффициента «Манчестер Юнайтед» – 1 / 3,70 * 100 = 27,02%;

для «Челси» – 1 / 1,40 * 100 = 71,42%.

Сумма вероятностей наступления события покажет, заметил ли игрок арбитражный рынок ставок и стоит ли рисковать: 27,02 + 71,42 = 98,44% – возникла арбитражная ситуация, так как значение вероятностей не превысило 100%.

Если общая сумма, выделенная для игры, составляет 1000 тенге, игроку необходимо вычислить суммы ставок на каждое плечо арбитража для получения гарантированной прибыли по формуле:

общая сумма ставки * вероятность наступления события / общая рыночная маржа:

сумма ставки на «Манчестер Юнайтед»: 1000 * 27,02 / 98,44 = 274,48 тенге;

ставка на «Челси»: 1000 * 71,42 / 98,44 = 725,52 тенге.

Любому игроку стоит помнить, что ставки на вилки в букмекерских конторах запрещены Правилами игры. Служба безопасности отслеживает нарушителей, режет лимиты или блокирует аккаунты. Играть на вилках необходимо обдуманно и осторожно.

Арбитражные ставки действительно имеют смысл, но ожидания игрока должны быть реалистичными, возможности выпадают нечасто, и не стоит ожидать огромного вознаграждения каждый день.

Долгосрочный успех в ставках не может быть основан полностью на арбитражных ситуациях.