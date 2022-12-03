«Калгари» — «Вашингтон». Овечкин забыл про отдых

4 декабря состоится матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» 4 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Вашингтон» (04.12.2022)

На 4 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано 14 встреч регулярного чемпионата. Будет интересно. Отдельное внимание любителям хоккея, конечно же, стоит уделить матчу «Калгари» и «Вашингтона», который пройдёт на льду «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

«Калгари» после недавнего выезда в Вашингтон успел провести три встречи. Клуб одержал только одну победу — в игре с «Флоридой» (6:2). Накануне же он уступил дома «Монреалю» (1:2). Тем самым «Калгари» расположился на 10-й строчке Западной конференции, набрав 23 очка за 23 встречи.

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Положение так себе, но всё поправимо. Плюс теперь поддержка трибун будет на стороне «Флэймз». Хотя, команда одержала всего одну победу в пяти последних встречах. Спад ли это? В последней игре единственную шайбу забросил Элиас Линдхольм.

«Вашингтон» после победы в матче с «Калгари» также одержал лишь одну победу — в игре с «Ванкувером» (5:1). Накануне же в гостях клуб уступил «Сиэтлу» (2:3 ОТ). Александр Овечкин не смог забросить, но отдал две результативные передачи. Причём команда вела после 15-й минуты матча уже со счётом 2:0, но гости смогли перевернуть игру.

Тем самым, пусть клуб и проиграл, но очко заработал. Сейчас команда идёт на 12-й строчке Востока, набрав 24 очка за 25 игр. Положение не из лучших, но дело поправимое. «Вашингтон» слабо выступает на выездах. Всего три победы за последние 13 игр в гостях.

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Хозяев на своём льду выиграли в семи из 13 игр. Статистика куда лучше, пусть и за последние пять встреч в Калгари «Вашингтон» побеждал четыре раза. История очных игр насчитывает всего 21 матч, где «Кэпс» выиграл в 13 встречах, при восьми у «Флэймз». Плюс сейчас последние серии игр намекают о том, что явного преимущества одной из команд попросту нет.

Статистика забитых и пропущенных шайб также говорит о том, что соперники слишком схожи по игре. У «Вашингтона» 69:78, а у «Калгари» 68:72. Практически идентичные показатели, не учитывая того, что гости сыграли на две игры больше в этом сезоне. Плюс, в восьми из 10 очных игр тотал был больше 4.5 шайбы.

Конечно, сравнивая команды тяжело выделить фаворита, поэтому остановимся на менее рискованном варианте на тотал больше 5.5 шайбы за 1.73. Соперники уже встречались, хозяева помнят свою неудачу, а гости успех. Они будут стараться изо всех сил, очки нужны каждой команде, но выделить явного фаворита пока трудно. Поэтому проверим менее рискованный вариант.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Калгари» — «Вашингтон» 4 декабря 2022 года.

Соперники уже встречались в сезоне и тогда верх одержал «Вашингтон». Сейчас «Калгари» играет дома, но статистика встреч остается за гостями. Впрочем неудачная серия выездных игр не даёт уверенности в подопечных Питера Лавиолетта, зато с результативностью в личных встречах порядок, стабильность есть. Поэтому проверим вариант на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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