«Бостон» — «Колорадо». Без Ничушкина туго

«Брюинз» не проигрывают уже 20 матчей на домашнем льду. У «Лавин» просто нет шансов в текущем состоянии.

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Эвеланш» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон» — «Колорадо» 4 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бостон» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Колорадо Эвеланш» (04.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 4 декабря состоятся сразу 14 матчей. В одном из них на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне померяются силами «Бостон Брюинз» и «Колорадо Эвеланш». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Бостон» в текущем сезоне просто неудержим. Он потерпел лишь три поражения за 22 матча в НХЛ, причём все на выезде. Также «медведи» трижды выиграли в овертайме и один раз в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных встречах они одержали победы в основное время, в том числе в игре с «Тампа-Бэй» (3:1).

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Обыграв «молний», «Брюинз» продлили свою победную серию на домашнем стадионе до 20 встреч (в регулярном чемпионате и плей-офф). Ранее подобного достижения добивались лишь «Филадельфия» (дважды — в сезоне-1975/1976 и в сезоне-1984/1985), «Детройт» (в сезоне-2011/2012), а также сам «Бостон» (в сезоне-1929/1930).

Попутно с этим «мишки» установили невероятный рекорд — одержали победы в 13 матчах на своём льду со старта сезона-2022/2023 НХЛ. Не последнюю роль в успехах сыграл Патрис Бержерон. Несмотря на возраст, форвард продолжает радовать результативностью. В недавнем матче с «Тампой» капитан «Бостона» отметился ассистом. Таким образом, он стал 94-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге.

В сумме за 22 матча в текущей регулярке подопечные Джима Монтгомери забросили 88 шайб, а пропустили 48 — меньше всех. Сейчас у «Бостона» собрался очень мощный состав. Ветеранов, конечно, многовато, но их опыт вместе с великолепной глубиной приносит плоды.

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У «Колорадо» дела обстоят не столь здорово. Не знавшим себе равных в Западной конференции в прошлом сезоне «лавинам» в текущей регулярке не хватает стабильности. За 21 матч они добыли только 13 побед. Причём одна из них была одержана в овертайме и две – в серии послематчевых буллитов.

В четырёх последних встречах «Эвеланш» выступили с переменным успехом. Сначала они проиграли в матче с «Ванкувером» (3:4) и разгромили «Даллас» (4:1), а затем крупно уступили «Виннипегу» (0:5) и одержали победу в игре с «Баффало» (6:4). Стоит отметить, что, если бы не Александр Георгиев, результаты могли быть хуже.

Во встрече с «Далласом» голкипер совершил 41 сейв. По её итогам он был признан первой звездой. Другой россиянин, выступающий за «Колорадо», Валерий Ничушкин, по-прежнему пребывает в лазарете. Нападающий продолжает восстанавливаться после перенесённой операции на стопе. Пожелаем ему скорейшей поправки. Без него у «лавин» очень мало шансов преуспеть в грядущем матче.

Безусловно, у них в составе много талантливых игроков. В особенности хорош техничный Кейл Макар. Недавно канадец побил рекорд экс-хоккеиста «Питтсбурга» Сергея Зубова, набрав 200 очков быстрее всех среди защитников в истории НХЛ. На это ему потребовалось всего 197 матчей. Невероятно!

Тем не менее вряд ли Макар поможет своей команде обыграть «Бостон». Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Дело ещё в том, что для «Эвеланш» предстоящий матч станет третьим подряд на выезде за пять дней. У них наверняка накопилась усталость. На наш взгляд, у «медведей» есть все шансы продлить свою победную серию дома. Родные стены и поддержка болельщиков им наверняка с этим помогут.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Бостон» — «Колорадо» 4 декабря 2022 года

«Бостон» набрал невероятный ход. Клуб бьёт рекорды и борется с «Нью-Джерси» за первое место в сводной таблице НХЛ. У «Брюинз» полный порядок с результативностью и ещё лучше обстоят дела с крепостью в обороне. «Колорадо», несмотря на старания Александра Георгиева, очень много пропускает. Также усложняют жизнь «Эвеланш» травмы. Плюс грядущий матч станет для них третьим на выезде подряд. Думается, «медведи» выиграют в основное время.

Ставка: победа «Бостона» в основное время за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 12.32.

Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Торонто» с коэффициентом 2.85.

Овечкин догнал Мартена Сан-Луи по числу голевых передач в НХЛ.

Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 5.85.

Капризов: в матче с «Эдмонтоном» я пытался показать свою игру.