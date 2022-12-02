«Тампа-Бэй» — «Торонто». Кучеров тоже рекордсмен

Не только Овечкин делает невероятное, но и Никита в составе «молний» хорош. Встреча обещает быть результативной.

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.16. Успех «Мэйпл Лифс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто» 4 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Тампа-Бэй» — «Торонто» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» (04.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 4 декабря состоятся сразу 14 матчей. В одном из них на льду стадиона «Амали-Арена» в Тампе померяются силами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Тампа» набрала отличный ход. За последние девять матчей в регулярке она потерпела лишь два поражения, и оба — во встречах с «Бостоном» (3:5 и 1:3). В овертайме команда обыграла «Даллас» (5:4 ОТ), «Нэшвилл» (3:2 ОТ) и «Баффало» (6:5 ОТ). Во всех остальных играх она одержала победы в основное время, в том числе с «Филадельфией» (4:1).

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Встреча с «Флайерз» запомнилась несколькими интересными событиями. Начнём с того, что отметился ассистом голкипер «молний» — Андрей Василевский. Россиянин отдал шайбу возле своих ворот нападающему Нику Полу, который вбросил её в чужую зону. Далее последовал рикошет от лицевого борта, и благодаря ошибке голкипера «Филадельфии» — Картера Харта — шайба оказалась в воротах.

Голевая передача стала 17-й в карьере Василевского. Таким образом, он вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду среди российских вратарей, который принадлежит Николаю Хабибулину (18 очков). А вот соотечественник и по совместительству одноклубник голкипера — Никита Кучеров — как ни странно, не порадовал результативностью во встрече с «Филадельфией».

Нападающий, записавший на свой счёт целых семь голевых передач в трёх предыдущих встречах, ушёл со льда, можно сказать, с пустыми руками. Зато голевым пасом отметился капитан «Лайтнинг» — Стивен Стэмкос. Набранное очко стало для канадца 1000-м (494+506) в карьере. Он стал 95-м хоккеистом в истории лиги, кому покорился данный рубеж.

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У «Торонто» дела обстоят не хуже. Он потерпел поражение в двух из девяти последних матчей, но оба в овертайме — с возглавляющим сводную таблицу НХЛ «Нью-Джерси» (2:3 ОТ) и «Айлендерс» (тоже 2:3 ОТ). Во всех остальных встречах «Мэйпл Лифс» выиграли в основное время, в частности с «Нью Джерси» (2:1).

За этот отрезок времени «кленовые листья» забросили 31 шайбу. В 11 из них (пять голов и шесть ассистов) принял непосредственное участие Митчелл Марнер. Забросив шайбу в последней встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1), 25-летний нападающий повторил клубный рекорд.

Марнер отметился как минимум одним результативным действием в 18-м матче кряду в текущей регулярке. Ранее такое удавалось лишь Дэррилу Ситтлеру (в сезоне-1977/1978) и Эдди Ольчику (в сезоне-1988/1988). По итогу Митчелл был признан третьей звездой в ноябре. В 15 матчах он забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач.

Другим радостным событием для «Торонто» стало возвращение в строй Ильи Самсонова. Он восстановился после травмы и принял участие во встрече с «Сан-Хосе». Россиянин выступил великолепно. Он отразил 23 броска в створ и в результате был признан второй звездой матча.

Эта домашняя победа стала седьмой для Самсонова и шестой подряд с начала текущего сезона. Тем самым он повторил достижение почти 30-летней давности Феликса Плотвина, который добился этого же результата. Таким образом, Илья вышел на чистое второе место по количеству домашних побед среди вратарей с начала сезона.

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Тем не менее в предстоящем матче Самсонова, равно как и Василевского, думается, ждёт много работы и большое количество пропущенных шайб. И «молнии», и «кленовые листья» пребывают сейчас в прекрасном расположении духа, а также восхищают своих болельщиков результативными победами. Ставка на тотал больше 6.5 шайбы выглядит наиболее логично.

Восемь из 10 последних очных встреч завершились именно таким исходом. Поставить на него можно с коэффициентом 2.00. На двоих соперники в текущей регулярке забросили целых 156 шайб. Пропустили, несмотря на старания голкиперов, тоже немало — 134. Учитывая то, что их нападающие бьют рекорды, в большое количество голов верится без особого труда.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто» 4 декабря 2022 года

Оба клуба пребывают в отличном тонусе. В последних девяти матчах НХЛ они добыли великолепные результаты, порадовав болельщиков солидным количеством заброшенных шайб. История очных встреч всецело на стороне результативного исхода. Есть все основания полагать, что в этот раз команды покажут равную игру и забьют немало голов.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 12.32.

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Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Торонто» с коэффициентом 2.85.

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