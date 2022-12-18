«Торпедо» — «Северсталь». Ларионов пойдёт прежним курсом

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.17. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 3.20.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 19 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Северсталь» Череповец (19.12.2022)

В КХЛ был перерыв на Матчи звёзд, а затем на Кубок Первого канала, но уже 19 декабря лига возвращается. Внимание стоит уделить игре между нижегородским «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Торпедо» располагается на четвёртой строчке Западной конференции, набрав 49 очков за 39 игр. В последнем матче перед перерывом клуб обыграл ЦСКА (4:2). Николай Коваленко отметился дублем и передачей, а Игорь Ларионов-младший записал на свой счёт шайбу и две передачи. Весьма неплохо! Будет ли такой же хоккей после возобновления игр?

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Думается, после прихода Профессора не только тактика, но и мышление команды стало иным. Результативность радует — 107 заброшенных шайб. Впечатляет, особенно если вспомнить результаты прошлого сезона. Изменения — заслуга тренера Игоря Ларионова. Потому ждём от его команды продолжения в том же духе.

«Северсталь» располагается на девятом месте в Западной конференции, набрав 37 очков за 39 игр. Перед длинной паузой клуб обыграл в гостях минское «Динамо» (4:3). При том, что к 27-й минуте сталевары уступали со счётом 1:3, но смогли выровнять положение, а в концовке Кирилл Пилипенко из «Северстали» забросил победную шайбу, поставив жирную точку в матче.

Отставание от зоны плей-офф составляет сейчас пять очков. Идущее восьмым минское «Динамо» пока не чувствует угрозы, а у «Северстали» впереди непростой соперник, который без боя не сдастся. Андрей Разин тоже не так прост. У него наверняка будут свои козыри в рукаве.

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История очных встреч показывает серьёзную борьбу, неуступчивость. За последние 52 встречи у «Торпедо» 27 побед, при 25 у «Северстали». Весомого преимущества не наблюдается. Плюс в Нижнем Новгороде хозяева одержали победы в трёх из пяти последних матчей. Однако Ларионов дома выиграл в 14 из 19 игр. Андрей Разин в гостях одержал всего 7 побед из 21 встречи.

Преимущество хозяев очевидно. В пяти из 10 последних очных игр тотал был выше 4.5 шайбы за матч. Негусто, соперники не играют в открытый хоккей, потому говорить о хорошей результативности после перерыва не будем. Остановимся на победе «Торпедо» за коэффициент 2.17. Весьма неплохой вариант с таким соперником.

«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 декабря 2022 года

Соперники показывают противоположный хоккей по ходу сезона-2022/2023, но в очных встречах с фаворитом тяжело определиться. Дома у Ларионова есть хорошая поддержка трибун и отменная статистика. Андрей Разин в этом сезоне буксует и пока не выглядят устрашающе, плюс в гостях статистика хромает. Потому проверим вариант на победу «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.17.

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