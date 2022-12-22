«Антальяспор» — «Анкарагюджю». Фёдор Кудряшов ненадёжен

23 декабря состоится матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» – «Анкарагюджю». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Антальи в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех команды из Анкары оценивается аналитиками в 3.65. Поставить на ничью предлагают за 3.64.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» — «Анкарагюджю» 23 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч турецкой Суперлиги «Антальяспор» – «Анкарагюджю» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» — «Анкарагюджю» (23.12.2022)

Турецкий чемпионат возвращается с каникул матчем двух середняков – «Антальяспор» на стадионе «Анталья Арена» примет «Анкарагюджю». Команда Нури Шахина сейчас в самой середине турнирной таблицы – до зоны вылета всего три очка, а выше девятого места подняться не получится. Гости борются за выживание и пока находятся в четвёрке худших команд лиги. Стартовый свисток в матче будет дан в 20:00 мск.

В нынешнем сезоне «Антальяспор» совсем не радует своих болельщиков результатами. Безусловно, этот клуб никогда не хватал с неба звёзд, однако после успеха прошлого сезона, когда удалось остановиться в шести очках от еврокубков, все ждали прогресса. Пока его нет, ведь действительно стабильную игру «скорпионы» стали демонстрировать лишь к 10-му туру – до того у них было всего две победы при шести поражениях.

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Тем не менее постепенно хозяева стали выбираться из кризиса и уходили на перерыв в очень неплохой форме. Сейчас у них действующая победная серия равна трём встречам, что позволило сократить отставание от первой четвёрки. Кроме того, не стоит переоценивать результаты «Антальяспора», так как он обыгрывал исключительно аутсайдеров – «Истанбулспор» (2:1), «Сивасспор» (2:0) и «Фатих Карагюмрюк» (4:2).

Важно отметить, что у команды Шахина впервые в полную силу заиграло нападение, которое нынче входит в топ-7 лиги. Достойный показатель для клуба со средними ресурсами. Без гола они не уходят с поля в пяти матчах подряд, а в четырёх последних встречах забивали минимум два мяча. Это серьёзный скачок вверх. Поэтому вновь играть закрыто хозяевам не имеет смысла.

В прекрасной форме пребывает форвард Хаджи Райт – второй бомбардир чемпионата с девятью голами в активе. И он же забил единственный победный мяч в недавней игре Кубка с «Манисой» (1:0). С обороной во главе с Фёдором Кудряшовым у «Антальяспора» не столь гладко, она у них одна из худших. Пропущен 21 мяч за 12 туров. И это главная проблема.

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«Анкарагюджю» о больших целях сейчас и не мечтает, но выступает неплохо с поправкой на уровень возможностей. Команде пора выбираться из зоны прямого вылета, и до паузы на чемпионат мира у неё это вполне получалось. Гости не проигрывают на протяжении четырёх туров. Естественно, выиграть удалось только в матче с «Хатайспором» (4:1). В итоге было набрано шесть из общих 13 очков.

Более того, «Анкарагюджю» смог раздобыть очки за этот период с соперниками, располагавшимися выше в таблице – «Гиресунспор» (1:1), «Касымпаша» (1:1) и даже вырвал ничью у «Трабзонспора» (1:1). Столь длительной успешной серии у клуба не было уже давно, и этим необходимо пользоваться. Что важно, на выезде футболисты команды выступают уверенно и не проигрывают в трёх матчах кряду.

Как можно заметить по недавним встречам, «Анкарагюджю» забивает регулярно. Разумеется, нападение гостей нельзя назвать стабильным по причине слабой реализации, однако среди клубов нижней части таблицы больше забил только «Фатих». В то же время клуб провёл на чужом поле в Суперлиге шесть матчей и в них не сумел пробить оборону только «Газиантепа» (0:1). Столичная команда старается играть на быстрых контратаках и привычно наказывать за ошибки.

Надёжностью обороны аутсайдер очевидно не славится, но пропускает столько же, сколько предстоящий соперник – 21 гол. Кроме того, «Анкарагюджю» за 14 матчей практически не позволял себе проигрывать с крупным счётом. С разницей более одного мяча гости уступили в двух играх – в том числе с «Фенербахче» (0:3). Поэтому нет сомнений, что они вновь будут бороться до конца, играя вторым номером.

Соперников сложно назвать равными, однако на данном этапе они близки друг к другу по уровню. Оба регулярно пропускают и умеют грамотно пользоваться моментами. У «Антальяспора» этих моментов обычно больше, и на сей раз ему также придётся играть с позиции силы. «Анкарагюджю» точно не останется хотя бы без одного гола. Гости умеют терпеть и редко расслабляются, если что-то идёт не так.

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Ставить на победу одной из команд в такой игре спорно, но «скорпионы» дома всё-таки показывают себя интереснее, да и в трёх из четырёх последних личных встреч не проигрывали. Будем отталкиваться от этого – рассмотрим вариант «хозяева не проиграют и обе забьют» с коэффициентом 2.20.

Прогноз и ставка на матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» — «Анкарагюджю» 23 декабря 2022 года

Эти команды возвращаются к игре в чемпионате в хорошей форме – «Антальяспор» одержал победы в трёх матчах подряд, а «Анкарагюджю» не проигрывает в четырёх турах. При этом они регулярно забивают. Гости постараются оказать сопротивление фавориту, и у них это получится. Тем не менее команда Нури Шахина имеет больше шансов на победу.

Ставка: «Антальяспор» не проиграет и обе забьют за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.76.

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