«Локомотив» — ЦСКА. Битва за вторую строчку будет яркой

Обе команды на пике формы. В Ярославле они устроят шоу для болельщиков.

23 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, а шансы москвичей оценены в 2.75.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.43. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — ЦСКА (23.12.2022)

23 декабря в городе Ярославль на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоится матч «Локомотив» — ЦСКА. По ходу текущей регулярки команды обменялись выездными победами? Чего ожидать от грядущей встречи? Разбираемся вместе.

«Локомотив» набрал крейсерский ход. Команда Игоря Никитина выиграла в 8 из 10 последних игр. Поражения в матчах с «Куньлунем» (0:1) и «Ак Барсом» (2:3) — последствия недооценки соперника. Руководство довольно результатами команды под началом 49-летнего специалиста и решило продлить с ним контракт до конца сезона-2024/2025.

Боб Хартли: моё назначение в «Ак Барс» — это всё слухи.

Железнодорожники потеснили ЦСКА со второй строчки турнирной таблицы Западной конференции. «Локомотив» — лучшая команда в чемпионате по надёжности. Подопечные Никитина за 42 игры пропустили лишь 79 шайб. Это совокупный результат эффективных действий защитников и блистательной игры вратарей. Даниил Исаев за 10 последних игр пропустил лишь шесть шайб и совершил 112 сейвов.

ЦСКА в 13 последних матчах не смог в полной мере отстоять свои турнирные амбиции. Команда выиграла только в девяти встречах. Стоит отметить, что прошлогодний победитель Кубка Гагарина проиграл в матчах c сильными клубами КХЛ — СКА (2:6), «Авангардом» (2:3), «Металлургом» (1:2) и «Торпедо» (2:4).

Команда Сергея Фёдорова здорово играет в атаке. Армейцы активнее других представителей чемпионата действуют у вратарской соперников — выполняют в среднем по 35,55 броска. За 40 игр Михаил Григоренко с одноклубниками забросили 129 шайб, из которых 33 при игре в большинстве. Только СКА превосходит красно-синих в показателе результативности.

Сборной России по хоккею нужен новый тренер.

За последние 13 игр хоккеисты забили 46 голов. Павел Карнаухов и Константин Окулов — самые полезные игроки команды на этом игровом промежутке. Они по системе «гол+пас» набрали девять и десять очков.

Обе команды ощутимо прибавили в последнее время. Железнодорожники подходят к грядущей встрече в сравнительно лучшей форме. Подопечные Игоря Никитина проиграли только в двух из десяти последних встреч. «Локомотив» убедительнее играет в домашних матчах и постарается реализовать фактор родного льда в грядущей игре.

Лёгкой прогулки с ЦСКА точно не будет, учитывая мотивацию гостей и их прогресс в игре в атаке. При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на тотал больше 4.5 шайбы за 1.95. Думается, что голы в таком матче точно будут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года

Если убрать из расчёта два поражения «Локомотива» в последних десяти матчах, то похоже, что команда Игоря Никитина сейчас на кураже. Она очень хороша в обороне и достаточно эффективна в атаке. Армейцы ударно играют впереди. К грядущей встрече ЦСКА подойдёт после тяжёлой победы в принципиальной встрече со СКА (2:1). Игроки преисполнены уверенности в собственных силах и мотивации развить успех. Отсюда ставка на голы.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 6.76.

Российский защитник Зуб подписал новый контракт с «Оттавой».

Чинахов пропустит полтора месяца из-за травмы.

Жамнов может возглавить «Ак Барс».

«Авангард» заключит контракт с Алексеем Мельничуком.