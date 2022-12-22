«Сочи» — «Куньлунь». Китайцы усугубят кризис южан

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в основное время можно с коэффициентом 2.44. Успех китайского клуба по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Куньлунь» 23 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Сочи» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар» (23.12.2022)

После небольшого перерыва на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 23 декабря состоятся шесть матчей. В одном из них на льду стадиона «Большой» в Сочи местный «Сочи» примет «Куньлунь Ред Стар». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Дела у «Сочи» по-прежнему обстоят плохо. Клуб закрепился на последнем месте в сводной таблице КХЛ. Его отставание от идущего на предпоследней строчке «Куньлуня» составляет 17 очков. При всём этом выигранные «леопардами» в текущем сезоне матчи выглядят, скорее, как случайности и осечки соперников.

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За 40 игр в регулярке сочинцы добыли лишь пять побед. Причём три из них одержали ещё в начале сезона под руководством Андрея Назарова. Как только произошла смена главного тренера, они получили заряд мотивации и обыграли в овертайме «Локомотив» (4:3 ОТ), а также «Салават Юлаев» (тоже 4:3 ОТ).

Тем не менее после этого несколько ведущих хоккеистов «леопардов» ушли в СКА, вследствие чего последовал стремительный спад. Несмотря на старания нынешнего наставника — Сергея Светлова — сочинцы потерпели поражения во всех 12 последних встречах КХЛ. 10 раз они уступили в основное время и два раза в овертайме.

Встреча с «Северсталью» закончилась поражением со счётом 1:2 ОТ и не должна вводить в заблуждение. Пребывающие в чёрной полосе череповчане нанесли гораздо больше бросков в створ ворот и в целом смотрелись в разы предпочтительнее сочинцев. Они вполне могли выиграть в основное время, если бы в очередной раз не столкнулись со своим главным врагом — плохой реализацией моментов.

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«Куньлунь» потерпел поражения в 7 из 11 последних встреч. В шести играх в основное время и в одной после серии послематчевых буллитов — с лидирующим СКА (3:4 Б). Победы «драконы» одержали в матчах с «Локомотивом» (3:2 Б и 1:0), «Сочи» (5:2) и «Нефтехимиком» (3:2 Б).

Относительно минувшего сезона клуб из Пекина ощутимо прибавил. Связано это в первую очередь с Грегом Айрлендом. Недавно подравшийся с нападающим «Ак Барса» тафгай «Куньлуня» Гарет Хант в одном из интервью отметил, что Айрленд привнёс в его команду больше уверенности, а также зарядил хоккеистов на усердную работу.

В текущем розыгрыше КХЛ «драконам» неоднократно удавалось не только навязывать борьбу сильным соперникам, но и одерживать победу в матчах с ними. Они даже могут похвастаться тем, что обыграли действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА (5:4 Б), а также «Авангард» (4:0), «Барыс» (5:0) и дважды «Спартак» (3:0 и 3:1).

Шансов финишировать в зоне плей-офф у «Куньлуня» совсем немного, ввиду небольшого количества ресурсов. Главные конкуренты — «Северсталь» и минское «Динамо» — несмотря на имеющиеся проблемы, стабильнее. Обыграть «Сочи» для «Ред Стар» наверняка не составит большого труда.

Во всех шести последних очных встречах «леопарды» потерпели поражения. При этом лишь один раз за эти шесть игр команда из Китая выиграла не в основное время. Думается, добудет «Куньлунь» два очка и в этот раз. Поставить на его победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Стоит отметить, что недавно к «Сочи» на правах аренды присоединился нападающий СКА Матвей Мичков. Также подписал контракт с клубом выступавший за «Сибирь» защитник Вадим Кудако. Сергей Светлов выразил мнение, что переход Мичкова — это хороший трансфер для российского хоккея в целом.

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Однако пока что очень трудно сказать, принесут ли новички пользу «леопардам». Ни у Мичкова, ни у Кудако нет ни одного результативного действия в текущем сезоне. Первый принял участие в четырёх встречах, где получил лишь две минуты штрафа. Второй сыграл в 13 матчах, где не отметился набранными очками при показателе полезности «-7».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Сочи» — «Куньлунь» 23 декабря 2022 года

«Сочи» потерпел поражения во всех 12 последних встречах в регулярном чемпионате КХЛ. Возможно, с Мичковым ситуация улучшится, но вряд ли в скором времени. Нападающему наверняка потребуется некоторое время на адаптацию и набор формы. У «Куньлуня» лучше итоги на дистанции. В отличие от «леопардов», китайцы не раз обыгрывали сильных соперников в текущем сезоне. Также в последних шести очных встречах они выиграли.

Ставка: победа «Куньлунь Ред Стар» в матче за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.76.

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