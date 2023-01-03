«Рома» — «Болонья». Моуринью может рассчитывать на атаку

4 января состоится матч 16-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Болонья». Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Болоньи» оценивается в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.04.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Рома» — «Болонья» 4 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» – «Болонья» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура Серии А «Рома» — «Болонья» (04.01.2023)

События в итальянской Серии А в текущем сезоне разворачиваются очень неожиданно. Команды, которым прочили большое будущее, проваливаются. Гранды буксуют, а первое место удерживает «Наполи». «Болонья» одна из тех команд, которые не удивили и держат привычный уровень, а про «Рому» этого не скажешь.

Римлян некоторые считали претендентами на чемпионство, но команда Жозе Моуринью сейчас очень далека от этого. После 15 туров «Рома» занимает лишь седьмую строчку, набрав 27 очков. 14 очков отставания от лидера – это очень много. Думать нужно о выходе в ЛЧ.

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«Болонья» никаких грандиозных планов не строила, но находится не так уж далеко от своего соперника. Клуб набрал 19 очков и занимает 11-ю строчку. Колоссальный отрыв в 12 очков от зоны вылета — это хороший результат.

После перерыва судить о действующей форме команд можно только по товарищеским встречам. У «Ромы» было турне по Японии с двумя матчами, каждый из которых завершился вничью. После этого клуб потерпел поражение в игре с «Кадисом» (0:3). Были и хорошие результаты — победы во встречах с «Каза Пия» (1:0) и «Валвейком» (3:0).

«Болонья» провела три товарищеских матча и во всех выиграла. С неприличным счётом был побеждён «Капфенберг» (9:0), а «Мальорка» и «Верона» были обыграны минимально. Вообще, начиная с середины октября «россоблу» не смогли обыграть только «Наполи» и «Интер».

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Одной из главных причин слабого выступления римлян осенью были травмы. Жоржиньо Вейналдум почти не играл, а Леонардо Спинаццола с Николо Дзаньоло отсутствовали из-за повреждений. «Роме» в этом плане не повезло, но ситуация изменилась, и лазарет римлян постепенно пустеет.

Ещё одной причиной неудачных выступлений «Ромы» была слабая игра в атаке. Римляне зачастую забивали крайне мало — 18 голов за 15 матчей Серии А. Даже «Болонья» забила на два гола больше. Моуринью часто полагался на оборону. Тотал больше 2.5 мяча римляне пробивали только в шести матчах текущего сезона.

Сейчас эксперты больше склоняются к тому, что обилия голов мы не увидим, но не факт, что так и будет. «Болонья» играла результативно практически со всеми сильными соперниками. Исключением стал только матч с «Миланом» в самом начале сезона. В шести из семи выездных матчей с участием «Болоньи» пробивался тотал больше 2.5 мяча.

У римлян сейчас набрали хорошую форму игроки атаки: Стефан Эль-Шаарави, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам. Восстановился после травмы Дибала, который возвращается с чемпионата мира в отличном настроении. Поэтому делаем ставку на крупный тотал голов.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура Серии А «Рома» — «Болонья» 4 января 2023 года

«Болонья» умеет вынуждать лидеров к результативной игре, действует открыто, не оглядывается на оборону, как это делают большинство середняков. «Рома» в домашнем матче тоже не будет отсиживаться у своих ворот. У нас гораздо больше шансов увидеть результативный матч, чем очередное унылое выступление от римлян.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.51.

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