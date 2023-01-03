«Вашингтон» — «Баффало». Овечкин не сбавляет

4 января состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Сэйбрз» идёт за 3.20. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» 4 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» (04.01.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 4 января запланировано большое количество матчей. Особое внимание стоит уделить игре между «Вашингтоном» и «Баффало», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Александр Овечкин продолжит радовать болельщиков своими шайбами.

«Вашингтон» сейчас пребывает в хорошем расположении духа. Последний матч клуб проводил дома с «Монреалем» и одержал крупную победу (9:2). Овечкин решил порадовать не только болельщиков «Кэпс», но и россиян, которые праздновали Новый год, оформив хет-трик. Теперь до рекорда Уэйна Гретцки остаётся 88 шайб.

Овечкин признан первой звездой декабря в НХЛ.

За последние 13 встреч для «Вашингтона» эта победа стала 11-й, а клуб располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 47 очков в 39 играх. Состав готов и находится в очень боевом состоянии, проблем особых нет. Единственный травмированный в команде — Джон Карлсон, но команда играет очень здорово даже без него.

«Баффало» располагается на 11-й строчке Восточной конференции, набрав 38 очков за 35 матчей. За последние семь встреч команда потерпела лишь одно поражение. Накануне клуб уступил «Оттаве» (1:3). Единственную шайбу забросил Земгус Гиргенсонс, а Илья Любушкин сделал ассист. Для него это третье набранное очко в сезоне.

История очных встреч соперников насчитывает 51 матч, где «Баффало» одержал 17 побед при 34 у «Кэпс». Преимущество хорошее! Однако стоит учитывать, что «Вашингтон» набрал хороший ход и сможет выиграть ещё раз. Статистика забитых и пропущенных у «Сэйбрз» 138:118, а у «Кэпиталз» же 127:108. В нападении обе команды показывают хорошие результаты, поэтому ждём голов.

Вполне логичной смотрится ставка на победу «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.18. Плюс дома у «Кэпс» есть поддержка трибун. Овечкин выйдет на лёд после хет-трика, и он жаждет быстрее догнать Гретцки, поэтому берём победу хозяев.

Александра Овечкина признали первой звездой декабря, а одноклубники всеми силами помогают ему забивать. Цель простая — быстрее догнать Гретцки. Однако это хорошо влияет на общие результаты клуба, и если в начале сезона его ругали, то теперь восторгаются.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 4 января 2023 года

«Вашингтон» дома играет здорово, плюс Александр Овечкин после хет-трика вряд ли захочет останавливаться. «Баффало» в этом сезоне неплох, но на фоне хозяев уступает во многих показателях. Мы бы сейчас проверили ставку на победу «Кэпс», ведь они хороши и на подъёме.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

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