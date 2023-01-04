«Коламбус» — «Вашингтон». Овечкин в центре внимания

Что ни день, то новое достижение Александра. В каждой встрече он становится главным героем!

6 января состоится матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех «Блю Джекетс» идёт за 3.50. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 6 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» (06.01.2023)

На 6 января в Национальной хоккейной лиге запланировано 10 встреч регулярного чемпионата. Стоит уделить особое внимание матчу между «Коламбусом» и «Вашингтоном», который пройдёт на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Коламбус» в этом сезоне не впечатляет, располагаясь на 16-й строчке Восточной конференции и набрав всего 24 очка за 36 встреч. Недавно команда обыграла дома «Чикаго» (4:1). Кирилл Марченко забросил шайбу, которая стала для него пятой в этом сезоне. До этого у команды была серия из поражений в семи встречах.

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Увы, положение очень плохое, хотя в составе есть классный голкипер — Даниил Тарасов, который принял участие в 12 матчах, пропустил 31 шайбу и имеет 91,6% отраженных бросков, это лучший показатель в команде среди вратарей.

Всего команда пропустила 142 шайбы в текущем сезоне, а забросила — 94. Показатели так себе. Накануне клуб потерпел поражение в матче с «Оттавой» (0:4) на выезде. Недолго радовались болельщики победе во встрече с «Чикаго».

«Вашингтон» накануне встречался дома с «Баффало», уступив в овертайме с общим счётом 4:5. Александр Овечкин оформил дубль и даже вывел клуб вперёд, но ненадолго. Гости смогли сравнять счёт и в овертайме дожали соперника. У Ови в копилке 808 шайб, а до рекорда Гретцки остаётся 86 голов! Также это 1457-е очко в карьере и второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков из Европы.

Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Баффало».

Хоккеиста ждёт выезд к не самому сильному сопернику в этом сезоне. «Вашингтон» выиграл в 11 из 14 последних игр и находится на седьмой строчке Востока, набрав 48 очков за 40 игр. Вполне неплохо, плюс появилась информация о том, что Никлас Бекстрём начал тренироваться с командой. Будем ждать его скорейшего возвращения на лёд в звене с Ови.

Конечно, история очных встреч соперников не такая большая, насчитывает всего 47 матчей. У «Блю Джекетс» было 20 побед при 27 у «Кэпс». Преимущество гостей небольшое, но по сезону клуб выступает куда лучше и показатели неплохие. Статистика забитых и пропущенных доказывает это — 131:113. В нападении гости сильнее, и в обороне также показатели лучше.

Гости одержали победы в трёх из пяти последних матчей регулярного сезона в Коламбусе, так что говорить о серьёзном преимуществе не будем. Ещё и свои факторы накладывает выездной матч, ведь на стороне хозяев будет поддержка трибун.

Учтём, что хозяева выиграли в 9 из 21 домашней встречи, и это очень мало. Поэтому ставим на то, что «Вашингтон» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 1.75. Пока перестрахуемся и понаблюдаем за голевой феерией Александра Овечкина.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 6 января 2023 года

«Вашингтон» неплохо идёт, но споткнулся в последней встрече. «Коламбус» в этом сезоне не впечатляет, хотя и россиян в составе хватает. Результаты плачевные, плюс история очных игр остаётся на стороне гостей. С какой стороны ни посмотри, а преимущество «Кэпс» настолько велико, что его никуда не спрячешь. Подстрахуемся на случай маленькой сенсации и возьмём ставку на непроигрыш гостей и крупный тотал.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 86 голов.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Динамо» Минск с коэффициентом 5.80.