Экспресс на 4 января с коэффициентом 6.2: тяжёлый выход с каникул для Хвичи и Миранчука

4 января с каникул выйдет Серия А, а также очередные матчи пройдут в АПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Интер» — «Наполи» 4 января

Серия А возвращается после перерыва на ЧМ-2022 в Катаре. «Наполи» и «Интер» — самые результативные команды чемпионата. Они преследуют самые высокие турнирные цели, поэтому от их в первой встречи в новом году ждут эффектной игры в духе остросюжетного блокбастера.

«Интер» переживал не лучшие времена в начале турнирной дистанции, но со второй половины осенней части сезона команда Симоне Индзаги ощутимо прибавила. Выиграв в шести из семи последних матчей, чёрно-синие поднялись на пятую строчку. Отставание от «Милана», идущего вторым, составляет лишь три очка, а от возглавляющего список «Наполи» — 11.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Интер» усердно готовился к возобновлению чемпионата. Команда провела пять товарищеских спаррингов — в четырёх из них подопечные Симоне Индзаги выиграли и одна встреча завершилась ничьей. В них чёрно-синие продемонстрировали надёжную игру в обороне и эффективную в атаке, ответив на два пропущенных мяча 14 забитыми голами. Хорошо себя проявили Эдин Джеко и оправившийся после травмы Ромелу Лукаку.

«Наполи» ударно провёл первую половину турнирной дистанции. Подопечные Лучано Спаллетти за 15 туров Серии А ни разу не уступили, лишь в двух встречах сыграв вничью — с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1) ещё в начале сезона, когда проводилась планомерная интеграция новичков в игровые механизмы команды. На международный перерыв партенопейцы уходили в статусе единоличного лидера.

«Наполи» — лучшая команда в чемпионате Италии по большинству атакующих показателей. Команда контролирует мяч 60% игрового времени и активно действует у штрафной соперников. Футболисты наносят по 18,1 удара по воротам, из которых 6,1 приходятся в цель. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия делят первое место в таблице самых эффективных игроков лиги, набрав по 11 очков по системе «гол+пас» — 9+2 и 6+5 соответственно.

При таких раскладах оптимальной ставкой будет обе забьют за 1.59. Рекомендуем ставку на победу «Интера» с форой (0) за 1.72.

Прогноз на матч Серии А «Торино» — «Верона» 4 января

«Торино» уходил на перерыв в очень неплохом настроении – в пяти последних матчах команда проиграла только «Болонье» (1:2). В этих играх из 15 возможных очков подопечные Ивана Юрича набрали 10, сумев всерьёз улучшить своё турнирное положение. И теперь «быки» могут вернуться в борьбу за еврокубки, если не допустят осечки с главным аутсайдером чемпионата.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Стоит отметить, что хозяевам удалось нащупать свою игру в атаке, и под конец первого круга они почти добились равного баланса забитых и пропущенных мячей – в пяти предыдущих встречах забивали минимум по одному голу. Конечно, большей активности тренер ждёт и от своих лидеров, в том числе от Миранчука и Влашича – россиянин забил гол в товарищеской игре с «Эспаньолом», а хорват после чемпионата мира пока не играл.

Оборона «Вероны», пропустившая уже 29 мячей, поспособствует прогрессу этих игроков. Гости проиграли десять матчей подряд, и в них только «Ювентус» не смог преодолеть рубеж хотя бы в два забитых мяча. Меньшего от «Торино» пока и не ждём, однако не забываем, что в пяти последних очных матчах команд они не смогли пробить даже стандартный тотал голов. Основной ставкой возьмём тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 4 января

Первые матчи после паузы на чемпионат мира прошли для «Тоттенхэма» ужасно. В матче с «Брентфордом» (2:2) команде Антонио Конте еле-еле удалось спасти ничью, а игра с «Астон Виллой» (0:2) не показала, за счёт чего команда может прибавить. У «Тоттенхэма» нет времени на осмысление происходящего – играть нужно через два дня на третий. И это при том, что половина основного состава недоступна на матч.

Гарри Кейн и Сон Хын Мин не похожи сами на себя. И если кореец в целом проводит неудачный сезон, то англичанин не может прийти в себя после чемпионата мира, где он стал антигероем для всей Англии. Промазанный Кейном пенальти в четвертьфинале с Францией ещё долго будет аукаться ему на стадионах чужих команд.

«Кристал Пэлас», в отличие от «Тоттенхэма», почти не пострадал от последствий чемпионата мира, но это не помогло ему в первом матче после перерыва. «Стекольщики» «сгорели» в домашнем матче «Фулхэму» (0:3), зато через несколько дней реабилитировались в гостях у «Борнмута» (2:0).

Примечательно, что в семи последних официальных матчах с участием «Кристал Пэлас» забивала максимум одна команда. В этой встрече действительно всё может решить первый забитый мяч. Выберем ставку «обе забьют – нет» за 1.99.

Экспресс на матчи 4 января

Ставка 1: победа «Интера» над «Наполи» с форой (0) за 1.72.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Торино» — «Верона» за 1.81.



Ставка 3: обе забьют – нет в матче «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» за 1.99.

Общий коэффициент: 1.72 Х 1.81 Х 1.99 = 6.2.

Криштиану Роналду объяснил, почему перешёл в «Аль-Наср».



«Манчестер Юнайтед» не отказался от идеи подписания Депая.



Президент «Сивасспора» исключил переход Дзюбы в команду.